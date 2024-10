Els moldaus avalen per poc marge entrar a la UE

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Els moldaus van aprovar per escàs marge i després d’un escrutini d’infart del vot exterior l’ingrés a la UE durant un controvertit referèndum constitucional rebutjat diumenge per una majoria de prorussos. Segons va informar ahir la Comissió Electoral Central (CEC) a l’acabament del recompte, el sí va rebre el suport del 50,46% de la població de l’antiga república soviètica, mentre que el no va sumar un 49,54% dels sufragis. La victòria in extremis de l’adhesió al bloc europeu és una immillorable notícia per a la presidenta moldava, la liberal Maia Sandu, que va guanyar les eleccions presidencials però haurà de disputar en unes setmanes una segona volta contra el candidat del Kremlin.

Mentrestant, Brussel·les aconsegueix una valuosa victòria diplomàtica –la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ja va felicitar Sandu– davant del president rus, Vladímir Putin, que va acusar d’ingerència i atacs híbrids per desestabilitzar el país veí d’Ucraïna. Un gir històric. “Davant les tàctiques híbrides de Rússia, Moldàvia demostra que és independent, és forta i vol un futur europeu!”, va escriure Von der Leyen en un missatge a la xarxa social X.

El Kremlin detecta “anomalies” a les votacions moldaves

■ Rússia va declarar ahir que els resultats dels comicis presidencials i el referèndum sobre l’ingrés a la Unió Europea celebrats diumenge a Moldàvia presenten “anomalies” i susciten “moltes preguntes”. Els resultats de les votacions a Moldàvia s’observen “anomalies” per l’augment dels vots a favor de (la presidenta moldava, Maia) Sandu i la integració europea”, va dir el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, a la seua roda de premsa telefònica diària.Peskov va al·ludir així al canvi dels resultats de les votacions amb la rapidesa de l’escrutini, que va ampliar l’avantatge de Sandu sobre el seu més proper perseguidor, el prorús Aleksandr Stoianoglo, i li va donar la volta a favor del sí en el referèndum sobre l’ingrés moldau a la UE.