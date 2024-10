Junqueras nega estar darrere del cas del ninot penjat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’expresident d’ERC i candidat a liderar el partit Oriol Junqueras va desmentir ahir “absolutament” que ell estigui darrere del ninot amb la seua cara que va aparèixer penjat d’un pont a Sant Vicenç dels Horts el 2019. “Que injust deu ser atribuir a algú que, mentre assisteix a un judici amb sessions de 10 hores, decideix penjar un ninot de si mateix de manera que el vegin els seus propis fills”, va lamentar en una entrevista a Catalunya Ràdio, en la qual va assegurar que insinuar aquest tipus de coses està “fora de lloc” i és “immoral”.

Junqueras es va pronunciar així després que tant l’exdirigent d’ERC Xavier Vendrell com l’exlíder del partit a Barcelona Ernest Maragall hagin insinuat que aquesta acció del ninot ve de la mateixa localitat de Sant Vicenç dels Horts.D’altra banda, l’expresident d’ERC va assegurar que no va faltar a “cap de les seues obligacions” l’octubre del 2017 i es va mostrar disposat a reunir-se amb la secretària general, Marta Rovira, perquè “ens uneixen moltes coses”. Quant als cartells sobre els germans Maragall, va insistir que ell no en sabia res i que va conèixer el cas quan es va publicar a la premsa. Una versió que contradiu la de Rovira, que assegura que es va informar Junqueras.