El Govern afirma que el finançament singular es gestarà a Catalunya

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va afirmar ahir que l’Executiu durà a terme una “negociació prèvia” sobre el finançament singular amb els grups parlamentaris catalans abans de portar el debat a l’àmbit estatal. “Ara és el moment de fer aquest disseny, de posar el grup de treball en marxa, i nosaltres entenem que hi haurà d’haver una negociació prèvia amb els grups parlamentaris”, abans d’insistir que la reforma del finançament “es farà per a Catalunya i des de Catalunya” i va remarcar que primer s’abordarà amb els grups parlamentaris, abans de debatre-la al Congrés.

A més, la portaveu de l’Executiu que presideix Salvador Illa va assenyalar que els fonaments del nou sistema de finançament es formaran durant la primera meitat del proper any. Paneque també va insistir a destacar el compromís que Catalunya pugui recaptar l’IRPF el 2026.

Les declaracions de la portaveu de l’Executiu arriben després que la consellera d’Economia, Alícia Romero, anunciés dilluns la posada en marxa d’un grup d’experts per dissenyar i implementar el nou model de finançament singular per a Catalunya. En aquest sentit, aquest comitè tindrà vigència fins a la plena aplicació del nou sistema. En aquest context, el Govern preveu ampliar els recursos de l’Agència Tributària catalana, que segons les seues xifres passaria de 800 a 4.000 treballadors.

Demana “fiscalitat responsable” davant de l’impost a les energètiques

■ El Govern es va mostrar ahir reticent a pressionar Moncloa perquè no converteixi en permanent l’impost a les energètiques. La portaveu de l’Executiu, Sílvia Paneque, va reclamar “fiscalitat responsable” a les empreses i va remarcar que prioritzen treballar per a la descarbonització del sector. Va negar que l’impost posi en risc grans inversions com la de la petroquímica de Tarragona.D’altra banda, el conseller delegat de Repsol, Josu Jon Imaz, va censurar que el “populisme fiscal” comprometrà el futur de la indústria a Espanya.