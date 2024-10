Israel bombardeja un hospital a Beirut

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Almenys 18 persones van morir, entre elles un nen, i 57 van resultar ferides en el bombardeig israelià durant la nit de dilluns als voltants de l’Hospital Universitari Rafik Hariri, al sud de Beirut, va informar el ministeri de Salut Pública libanesa.

Hores abans, l’Exèrcit israelià havia denunciat l’existència d’un búnquer de Hezbollah amb centenars de milions de dòlars en or i efectiu sota un altre hospital, el Sahel de la capital libanesa, cosa que va provocar l’evacuació de les instal·lacions davant del temor que fossin objectiu d’un bombardeig.Mentrestant, el comandant del Comandament Nord de les Forces de Defensa d’Israel (FDI), el general gran Ori Gordin, va assegurar que l’Exèrcit israelià ha derrotat els milicians de Hezbollah a cada zona del sud del Líban en què ha operat l’Exèrcit en el marc d’una ofensiva contra les estructures del grup islamista xiïta.D’altra banda, el primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, i el secretari d’Estat nord-americà, Antony Blinken, van abordar ahir a Jerusalem un pla de govern per a la Franja de Gaza una vegada finalitzi la guerra.“Les parts han debatut la qüestió del marc de govern per a Gaza l’endemà de la guerra”, va informar l’oficina del primer ministre israelià, que va transmetre la seua confiança a Blinken que la mort del líder de Hamas, Yahya Sinwar, pugui contribuir al desenllaç del conflicte.

El comunicat israelià no dona detalls de com podria implementar-se aquest “marc de govern” per a la Franja de Gaza, quan són algunes les veus, entre elles la del ministre de Seguretat Nacional israeliana, Itamar Ben-Gvir, que aposten per aixecar més assentaments de colons jueus a l’enclavament i fomentar l’emigració palestina.