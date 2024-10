Putin desafia Occident amb una cimera dels BRICS

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Rússia acull a Kazan la primera cimera dels BRICS (Brasil, Rússia, Índia, Xina i Sud-àfrica) amb cinc noves incorporacions. D’aquesta forma, el president de Rússia, Vladímir Putin, esquiva l’ordre d’arrest internacional del Tribunal Penal Internacional per crims de guerra a Ucraïna. El president rus va cancel·lar la seua participació en l’últim encontre de líders a Sud-àfrica, on hi havia risc de detenció.

En territori rus i amb la intenció de desacreditar l’intent d’aïllament occidental per la guerra a Ucraïna, Putin rebrà aquesta setmana els dirigents dels cinc nou membres dels BRICS: Egipte, Etiòpia, Iran, Aràbia Saudita i Emirats Àrabs. La cimera va arrancar ahir a la nit amb un sopar de líders i s’allargarà fins demà dijous.El Govern de Rússia va anunciar que el president rus mantindrà al llarg d’aquesta setmana una sèrie de reunions bilaterals al marge de la cimera dels BRICS, que inclouen el secretari general de l’ONU, António Guterres, en el que serà el seu primer encontre des de fa dos anys i mig, poc després de l’inici de la invasió russa d’Ucraïna.Per la seua part, el Govern d’Ucraïna va criticar el secretari general de l’ONU a l’acceptar reunir-se amb Putin, després que al juny descartés assistir a la conferència de pau celebrada a Suïssa i a la qual sí que van acudir altres líders internacionals.