Sánchez: “El Govern no pararà fins a veure resolt el problema de l'habitatge”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El president espanyol, Pedro Sánchez, va prometre ahir que el seu Govern “no pararà fins a veure resolt el problema de l’habitatge” i va garantir que “mobilitzarà tots els recursos necessaris per consolidar el dret” a la vivenda. Així ho va apuntar la ministra d’Habitatge, Isabel Rodríguez, després que Sánchez es reunís a la Moncloa amb una trentena d’organitzacions socials i representants del sector. Segons Rodríguez, el president es va comprometre a desplegar la regulació i el finançament necessari perquè hi hagi un parc d’habitatge públic que doni resposta a aquesta “emergència social”. A la reunió no hi va assistir el Sindicat de Llogateres, que va denunciar que també s’hi havia convidat la patronal immobiliària.

La vicepresidenta primera i líder de Sumar, Yolanda Díaz, va admetre que l’Executiu “no” està fent tot el possible per solucionar el problema de l’habitatge.Mentrestant, Junts va anunciar que permetrà l’admissió a tràmit d’una proposició de llei que Sumar, ERC, Bildu, Podem i BNG han registrat per regular el lloguer de temporada.