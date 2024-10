Israel mata 18 persones en una escola del camp de refugiats de Nuseirat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Almenys 18 palestins, entre ells almenys nou nens, van morir ahir a causa d’un bombardeig executat per Israel contra una escola al camp de refugiats de Nuseirat, al centre de la Franja de Gaza, que acull desplaçats a causa de l’ofensiva israeliana contra l’enclavament, desencadenada després dels atacs perpetrats el 7 d’octubre del 2023 contra territori israelià.

Paral·lelament, la Defensa Civil de la Franja de Gaza va alertar que els serveis mèdics d’emergència s’han suspès en tota la governació del nord davant de la dura ofensiva israeliana, que “manté sota setge els principals hospitals i ataca directament les ambulàncies i equips de rescat”, des de fa vint dies.Així mateix, les autoritats d’Israel van confirmar que el cap del servei d’Intel·ligència (Mossad), David Barnea, partirà diumenge rumb a Qatar per reunir-se allà amb representants nord-americans i qatarians amb l’objectiu d’abordar una possible represa de les negociacions de pau a la Franja de Gaza, l’escenari d’una ofensiva israeliana des de fa ja més d’un any, que es va desencadenar després dels atacs de Hamas del 7 d’octubre del 2023.D’altra banda, el Tribunal Penal Internacional ha obert una investigació per aclarir si el fiscal en cap, Karim Khan, va incórrer en algun tipus de “mala praxi” després de la recent publicació d’una informació que revela un suposat assetjament sexual sobre una empleada, si bé el jurista britànic ha negat els abusos que se li atribueixen. Així, Khan, que des de l’any 2021 està al capdavant de la Fiscalia del TPI, va demanar recentment la detenció del primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, pels presumptes abusos perpetrats a la Franja de Gaza.