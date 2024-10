Putin no nega la presència de militars nord-coreans a Ucraïna

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de Rússia, Vladímir Putin, no va negar ahir la presència de tropes nord-coreanes en la guerra d’Ucraïna i ha recordat que un dels punts de l’acord que Moscou i Pyongyang van ratificar contempla l’assistència militar. “Com actuarem en el marc d’aquest article és assumpte nostre”, va concloure en la cimera dels BRICS, que es va celebrar a Kazan.

L’esmentat acord conté en l’article 4 l’assistència militar a un aliat. “Hem de celebrar negociacions adequades sobre com aplicar-ho. Estem en contacte amb els nostres amics nord-coreans. Vegem com es desenvolupa aquest procés”, va dir. “Mai no hem dubtat en absolut que els dirigents nord-coreans es prenguin seriosament els nostres acords”, va dir Putin, que no va entrar a valorar les imatges de satèl·lit que confirmarien la presència d’aquestes tropes en territori rus. “Si hi ha fotografies, reflecteixen alguna cosa”, es va limitar a dir. Tot seguit, Putin va afirmar que no ha estat Rússia qui ha iniciat l’escalada del conflicte d’Ucraïna, i va esmentar “el cop d’Estat del 2014” –amb referència a les protestes europeistes que van enderrocar el president Víktor Ianukóvitx– i el fet d’“armar activament” Kíiv. A més, Putin va admetre que tots els països dels BRICS, en particular la Xina i el Brasil, volen que la guerra a Ucraïna acabi com més aviat millor i, preferiblement, per la via pacífica. Els estats membres de la UE van assegurar que el bloc està “profundament alarmat” per les informacions que apunten que Corea del Nord està preparant tropes per intervenir en la guerra a Ucraïna al costat de l’Exèrcit rus.D’altra banda, el secretari general de l’ONU, António Guterres, va recalcar la necessitat d’aconseguir una pau justa a Ucraïna; a la Franja de Gaza, on va demanar un “alto el foc immediat”; i al Líban, a l’intervenir en la reunió dels BRICS. La cimera de països emergents, liderats pel Brasil, Rússia, l’Índia, la Xina i Sud-àfrica, va acabar amb una declaració en la qual es van comprometre a treballar en la construcció “d’un nou ordre multipolar més equitatiu, just i democràtic”, oposant-se així a l’hegemonia dels Estats Units i Occident.