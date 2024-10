Ada Colau defensa llegat en el seu adeu al consistori de Barcelona

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’exalcaldessa de Barcelona i líder de BComú, Ada Colau, es va acomiadar ahir del ple municipal després de nou anys al consistori, vuit dels quals com a alcaldessa. Va dir que deixa enrere “un llegat que en realitat és de la ciutadania” i va assegurar que la ciutat comtal és “valenta, republicana, feminista i només pertany a la gent”. Amb tot, va assegurar que el que més l’ha “decebut” durant el seu pas per l’ajuntament han estat les elits de la ciutat, que va titllar de “mediocres” i “avaricioses”. Va assegurar que aquests lobbies econòmics i immobiliaris van començar contra el seu govern “una guerra bruta, però malgrat les querelles i campanyes de desprestigi hem continuat endavant i ningú no ha tirat la tovallola”. Colau va posar de relleu algunes de les polítiques impulsades pel consistori durant la seua alcaldia i va reivindicar que el seu partit ha impulsat un “model de ciutat” preparat per afrontar reptes com la desigualtat, la contaminació, la massificació turística o l’especulació immobiliària. Va treure pit d’haver impulsat mesures com la creació d’habitatge públic, el servei de mediació per evitar desnonaments i el model de les superilles. L’alcalde, Jaume Collboni, va reconèixer la trajectòria de Colau, a qui va entregar una rèplica de la vara de comandament de la ciutat. TriasxBCN i ERC van posar de relleu la “valentia” de l’exalcaldessa malgrat les seues discrepàncies, mentre que PP i Vox van celebrar la seua renúncia. Colau, que va ser alcaldessa entre 2015 i 2023, va decidir fer el salt a la política després d’haver exercit com a portaveu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. Va arribar al poder després d’acceptar els vots del candidat de Cs a l’alcaldia el 2019, Manuel Valls.