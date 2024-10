El cas obre una nova crisi a Sumar i reviu les tensions dins del partit

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La dimissió d’Íñigo Errejón arran de les denúncies per assetjament sexual ha generat una nova crisi a Sumar i ha reobert tensions entre formacions sobre la manera de reorganitzar l’espai. A més, dins de la coalició hi ha sectors que admeten que ara mateix “estan tocats” i pensen que l’estratègia de rearmar-se a la tardor queda frustrada. Ahir el partit es va afanyar a remarcar que no coneixia les acusacions sobre Errejón fins a aquesta setmana i va mostrar autocrítica admetent que les hauria d’haver conegut. “Si s’hagués sabut en qualsevol moment que podia existir un delicte d’agressió sexual com aquest del 2021, mai no hauria anat Íñigo Errejón a les llistes”, van afirmar. Malgrat això, l’exsecretari general de Podem Pablo Iglesias va assegurar la nit de dijous a RTVE que no estava sorprès per les acusacions de violència masclista contra l’exportaveu de Sumar afirmant que “d’això es parlava des de fa un any”. La tònica general entre totes les organitzacions que integren Sumar és de “xoc” i assumeixen la gravetat del moment, atès que aquest dur cop se suma al revés que ja va patir el projecte després de l’últim cicle electoral i les picabaralles pretèrites entre partits. El coordinador d’IU, Antonio Maíllo, va demanar una “catarsi” en aquest espai polític, Més Madrid va intentar desvincular-se de l’espai i va cessar la diputada a Madrid Loreto Arenillas, assenyalada per encobrir una denúncia contra Errejón. Per la seua part, els Comuns van guardar silenci. Avui Sumar anunciarà les decisions que ha pres en la dimissió del seu portaveu.