Israel mata tres periodistes en un bombardeig al Líban

Imatge de les ruïnes de l’edifici on van morir els periodistes. - STRINGER / DPA

L’Exèrcit d’Israel va matar ahir tres periodistes en un bombardeig contra l’edifici en el qual s’estaven allotjant a la ciutat de Hasbaya, al sud-est del Líban, en el marc dels bombardejos contra el partit milícia xiïta libanès Hezbollah.

La televisió Al-Manar, vinculada al grup, va confirmar la mort d’un dels seus fotògrafs, identificat com Wisam Qasim. Per la seua part, la cadena de televisió Al-Mayadeen va anunciar la mort del fotògraf Ghassan Nayar i del tècnic Muhamad Reda. El primer ministre interí del Líban, Nayib Mikati, va acusar Israel de cometre un “crim de guerra”. Mentrestant, almenys 28 persones van morir en un bombardeig israelià en Khan Yunis, al sud de la Franja de Gaza.A més, militars israelians van irrompre a l’hospital Kamal Adwan, al nord de l’enclavament palestí, i l’OMS va advertir que no té cap contacte amb l’interior de la instal·lació.Mentrestant, Israel ha presentat als equips de mediació d’Egipte, Qatar i els EUA una nova proposta de treva, que inclou l’alliberament d’ostatges.