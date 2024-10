Kíiv insisteix en la imminència d'un desplegament nord-coreà a Ucraïna

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Ucraïna va advertir ahir de la imminència del desplegament de soldats nord-coreans al front al costat de les tropes russes, mentre el president de Rússia, Vladímir Putin, va defensar el seu dret a recórrer a militars d’un país amic i Pyonyang va assegurar que aquest pas s’ajustaria al dret internacional.

“S’espera que els primers soldats nord-coreans siguin desplegats per Rússia en zones de combat el 27 o el 28 d’agost”, va dir el president ucraïnès, Volodimir Zelenski, després de mantenir una reunió amb el comandant en cap de les Forces Armades d’Ucraïna, Oleksandr Sirski.La vigília, la intel·ligència militar ucraïnesa (GUR) va sostenir, tanmateix, que “les primeres unitats” nord-coreanes van ser vistes per primera vegada aquest dimecres en “zones de combat” de la regió russa de Kursk després de rebre instrucció a l’est de Rússia.El ministre de Defensa dels Països Baixos, Ruben Brekelmans, va dir que, segons la intel·ligència neerlandesa, Rússia està desplegant “almenys 1.500 soldats de Corea del Nord” i que les primeres unitats especials “ja han arribat a Rússia i probablement es desplegaran primer a Kursk”.Els EUA i Corea del Sud havien estimat prèviament en 3.000 el nombre de militars nord-coreans que ja han trepitjat territori rus. Kíiv creu, en línia amb aquestes informacions, que l’Exèrcit rus serà reforçat amb uns 12.000 soldats nord-coreans en total, entre ells 500 oficials i tres generals.Preguntat sobre la qüestió, Putin va insistir que Moscou i Pyonyang decidiran per si mateixes com aplicar l’article 4, relatiu a assistència militar mútua, del tractat d’associació estratègica que tenen firmat ambdós països.També es va pronunciar –per primera vegada– sobre la qüestió el règim nord-coreà per mitjà del seu viceministre d’Exteriors a càrrec de Rússia, Kim Jong-gyu, que al seu torn va declarar sense confirmar-ho o desmentir-ho que el desplegament compliria les normes jurídiques internacionals.Corea del Nord ha subministrat des de l’any passat importants carregaments d’armes a l’Exèrcit rus, igual que l’Iran amb els seus ja famosos drons kamikazes Shahed.