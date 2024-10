Puigdemont i Turull registren una candidatura per obrir una nova "etapa" a Junts després de Borràs

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Carles Puigdemont com a president i Jordi Turull com a secretari general encapçalen l'única candidatura que es preveu al congrés nacional de Junts a Calella (Maresme). Aquest dissabte a la tarda han presentat la seva candidatura, conformada per 29 persones de la màxima confiança de l'expresident i on perden poder Laura Borràs i els seus afins. L'acompanyaran Judith Toronjo com a secretària d'organització i Mònica Sales, Míriam Nogueras, Josep Rius i Antoni Castellà com a vicepresidents i 23 vocals. El termini per a presentar candidatures finalitza a les 5.30 de la matinada. Aquest diumenge, entre les 8h i les 13h, tota la militància podrà votar telemàticament. A les 13.30 es proclamaran els resultats en la clausura del conclave.