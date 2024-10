Sumar es disculpa i reconeix que els protocols contra l'assetjament van fallar amb Errejón

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Sumar, en boca del seu portaveu, Ernest Urtasun, va demanar ahir disculpes perquè els seus mecanismes “van fallar” al detectar i prevenir les conductes masclistes d’Íñigo Errejón i va afirmar que el ja exdiputat hauria estat cessat “molt abans” si l’organització hagués tingut la informació que ha conegut aquesta setmana. El partit de Yolanda Díaz es va posar a disposició de les víctimes i revisarà els seus protocols interns, mentre va evitar parlar de dimissions davant de la gestió de les denúncies de diverses dones de ser víctimes de violència sexual per part d’Errejón. “Assumim responsabilitats i ens en fem càrrec”, va dir, abans de garantir que Sumar desplegarà les actuacions necessàries perquè això no torni a succeir. Urtasun va reconèixer que el cas d’Errejón ha “trencat la confiança de molta gent” en l’organització i va assegurar que el seu partit treballarà per “recosir-la”, després d’haver actuat amb “contundència i celeritat” davant d’informacions “devastadores”.El grup parlamentari, que ha de buscar un reemplaçament per a la seua representació al Congrés, es reunirà demà, en una reunió presidida per la vicepresidenta segona, i va evitar parlar dels següents passos a nivell organitzatiu.

El també ministre de Cultura, tanmateix, va evitar endinsar-se en l’actuació de Més Madrid, que en un comunicat va admetre que l’estiu de l’any 2023 la llavors diputada de l’Assemblea de Madrid Loreto Arenillas va tenir coneixement d’uns fets relacionats amb Errejón en un concert a Castelló en el qual una dona el va acusar de tocar-li el cul. Arenillas va ser cessada divendres per la formació després de ser assenyalada per encobrir el cas. Després d’entregar la seua acta i deixar el partit, va apuntar contra l’actual portaveu de Més Madrid a l’Assemblea de Madrid, Manuela Bergerot, afirmant que coneixia el cas el 2023.També María Eugenia Rodríguez Palop, a qui Díaz va fitxar de les files de Podem, però que ja ha deixat la política, va sostenir dijous que Sumar coneixia des de fa més d’un any denúncies a les xarxes que assenyalaven “específicament” Errejón i que “no es va prestar l’atenció que s’hauria d’haver prestat”. En aquesta mateixa línia, el coordinador general d’IU, Antonio Maíllo, va dir divendres que havia rebut informació que “hi havia gent que ho sabia”. Per la seua part, el PP va tornar a demanar la dimissió de Díaz, a qui va tornar a acusar de “tapar” les actituds d’Errejón.

Mouliaá: “Em vaig il·lusionar amb Íñigo, però només es volia aprofitar”

L’actriu Elisa Mouliaá va assegurar ahir que “estava il·lusionada” i pensava que podia tenir una “història d’amor preciosa” amb Errejón, que “tenia a un pedestal”. “Però en lloc de trobar-me amb una cosa romàntica em vaig trobar amb una persona que l’únic que volia era tocar el meu cos i posar-me la llengua”, va lamentar. Així es va pronunciar en un missatge a la xarxa social X després de conèixer-se que ha denunciat Errejón davant de la Unitat de Família i Dona de la Policia Nacional per presumpta violència sexual. Mouliáa va voler “aclarir” als “neandertals” que li diuen que havia de ser a casa amb la filla el dia dels fets. D’altra banda la periodista Cristina Fallarás va denunciar que la xarxa social Instagram va tancar el seu compte sense haver estat advertida amb temps, pocs dies després que publiqués la primera acusació anònima per violència masclista contra Errejón. El compte va ser reactivat hores després.