Tres morts a l'enfonsar-se un edifici a Santander

Els bombers lluitant contra les flames generades per l’explosió que va provocar l’ensorrament. - EFE

Tres persones van morir la matinada de divendres a ahir a conseqüència de l’ensorrament d’un edifici al barri de la Albericia de Santander després d’una explosió de gas a l’immoble de les víctimes. La resta de veïns del bloc, de dos plantes i sis habitatges, van poder sortir abans que l’edifici es col·lapsés i caigués.

El sinistre, que es va produir sobre les 04.00 de la matinada, va provocar també deu persones ferides, de les quals set estan ingressades a l’Hospital de Valdecilla, sis d’elles per inhalació de fum i una nena de 8 anys per un traumatisme cranioencefàlic. Els edificis annexos al sinistrat van haver de ser també desallotjats, ja que l’explosió va produir flames de consideració que els bombers van tardar diverses hores a apagar. A més, va caldre tallar el subministrament de gas i d’electricitat per precaució.