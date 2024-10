Envestida mortal d'un camió en una parada d'autobusos a Tel-Aviv

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Un ciutadà israelià va morir i una trentena de persones van resultar ferides aquest diumenge, cinc de les quals en estat greu, després que un camió envestís una parada d’autobús prop d’una base d’intel·ligència militar a Glilot, al nord de Tel-Aviv, va informar el servei d’emergències Magen David Adom (MDA) i la policia israeliana. “Una investigació preliminar mostra que un autobús es va aturar a prop de l’estació per deixar els passatgers a Glilot (quan) en aquell moment va arribar un camió” i els va envestir, va detallar un comunicat policial, i s’està investigant el succés com un possible “atac terrorista”. Voluntaris sanitaris del servei d’emergències United Hatzalah van denunciar que algunes persones continuaven atrapades sota del camió quan van arribar a socórrer. “Algunes d’elles van ser rescatades pels equips de Bombers en estat greu després de quedar atrapades sota el camió. Els membres de la unitat de resposta a crisi i psicotrauma de United Hatzalah també van brindar assistència al lloc a diverses persones que van patir un xoc emocional”, van detallar. Segons la Policia, el suposat agressor va ser abatut a trets per civils presents a la zona. La premsa israeliana el va identificar com el ciutadà àrab israelià Rami Nasralah Natour de la ciutat àrab de Kalansua, al centre d’Israel. La policia està investigant si altres sospitosos el van ajudar en l’acte.

D’altra banda, el president d’Egipte, Abdel Fattah al-Sisi, va anunciar que el seu país ha proposat implementar un alto el foc a Gaza de 48 hores en què el grup islamista Hamas alliberi quatre ostatges israelians a canvi de l’excarceració d’un nombre indeterminat de presos palestins.

Per la seua part, el secretari general de Nacions Unides, António Guterres, va alertar que la situació dels civils al nord de Gaza és “insuportable” i va dir que Israel continua negant l’entrega d’ajuda humanitària bàsica i provocant “horribles nivells de mort”. Al seu torn, l’alt representant de la Unió Europea per a la Política Exterior, el lleidatà Josep Borrell, va der una crida a la comunitat internacional a adoptar “mesures coercitives” per aturar el conflicte al Pròxim Orient.