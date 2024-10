El partit del Govern japonès perd la majoria parlamentària

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Partit Liberal Democràtic (PLD) va ser el més votat a les eleccions legislatives celebrades ahir al Japó, però va obtenir el pitjor resultat dels últims quinze anys i haurà d’aconseguir el suport del seu aliat tradicional, Nou Komeito, i d’un tercer partit si aspira a seguir en el poder. En concret, amb tres escons encara per decidir, el PLD del primer ministre Shigeru Ishiba va aconseguir 191 dels 465 llocs en joc a la Cambra de Representants o Shugiin, la Cambra Baixa del Parlament japonès, mentre que Nou Komeito es queda en 24 representants, per la qual cosa la suma queda lluny dels 233 escons que necessitarien per controlar sense problemes la cambra baixa del Parlament nacional. Abans de les eleccions, el PLD tenia 247 escons i Nou Komeito, 32. A l’oposició, el Partit Constitucional Democràtic (PCD) obté 146 representants. PLD i Komeito necessitarien sumar almenys 233 escons dels 465 que componen la Cambra Baixa del Parlament nipó per poder mantenir-se al capdavant del país asiàtic.