Un convidat de Trump qualifica Puerto Rico d'“illa d'escombraries”

Un comentari de l’humorista i presentador Tony Hinchcliffe, teloner de l’expresident i candidat republicà Donald Trump en el míting celebrat diumenge al Madison Square Garden de Nova York davant de 20.000 persones, va causar indignació a l’illa de Puerto Rico. En la seua participació Hinchcliffe va dir que “literalment hi ha una illa flotant d’escombraries al mig de l’oceà en aquest moment, crec que es diu Puerto Rico”.

Cantants porto-riquenys com Ricky Martin, Bad Bunny o Luis Fonsi, inclosa Jennifer Lopez, els pares de la qual són originaris de Puerto Rico, van sortir en defensa de la seua terra natal i van demanar als seus seguidors que votin amb consciència el 5 de novembre que ve.La campanya del candidat republicà es va desmarcar dels comentaris fets per Hinchcliffe al Madison Square Garden. “Aquest acudit no reflecteix les opinions del president Trump ni de la campanya”, va declarar l’assessora principal de la campanya, Danielle Alvarez.En les eleccions del 5 de novembre, el vot llatí serà més decisiu que mai, ja que s’estima que 36,2 milions de persones estan habilitades per votar aquest any, davant els 32,3 del 2020. Això representa el 50 per cent del creixement total de votants habilitats durant aquest període.Després d’esclatar la polèmica, l’humorista va publicar a la xarxa X dient que els porto-riquenys “no tenen sentit de l’humor” i que, com que és comediant, se’n riu de tothom.A més d’aquesta polèmica i a falta de pocs dies per als comicis, Trump continua apostant per un discurs cada vegada més agressiu, prometent “acomiadar Kamala [Harris]”, la seua rival demòcrata, eliminar impostos, posar fi a la “invasió migrant” i un proteccionisme econòmic més gran davant la Xina.Per una altra banda, la Fiscalia de la ciutat de Filadèlfia, a l’estat de Pensilvània, ha ordenat a la Justícia que detingui el controvertit sorteig impulsat pel magnat Elon Musk en què reparteix uns 920.000 euros entre votants inscrits en el registre electoral després que l’Administració dels Estats Units alertés que aquesta rifa podria incomplir la normativa electoral.

Harris reivindica una presidència que no menyspreï la ciutadania

Kamala Harris va destacar ahir que la gent li dona suport perquè volen una presidència que “aixequi” la ciutadania i no la menyspreï, que no anomeni els EUA “el cubell d’escombraries” del món, tal com ha dit Trump en altres esdeveniments recents.La candidata demòcrata va anunciar just diumenge el seu pla per a Puerto Rico en un lloc carregat de simbolisme: el barri de Fairhill a Filadèlfia, conegut com El Centre d’Or, epicentre de la comunitat boricua des de fa més de mig segle.La visita de Harris a la comunitat porto-riquenya es produeix en un moment en què les enquestes mostren una contesa especialment disputada amb Trump.Mentrestant, el president dels EUA, Joe Biden, va votar ahir de forma anticipada en les eleccions presidencials. Fins diumenge, almenys 41,9 milions de nord-americans havien votat anticipadament en les eleccions.