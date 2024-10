ERC i comuns avisen Illa que no pot donar els seus vots per segurs

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

ERC i els comuns van coincidir ahir a advertir el president de la Generalitat, Salvador Illa, que no pot donar els seus vots per segurs, i li van exigir complir el pacte d’investidura. Així es van pronunciar en el marc d’una roda de contactes amb els partits iniciada ahir pel líder del PSC, a qui Junts va acusar de preocupar-se “més per Espanya que per Catalunya”.

La portaveu d’ERC al Parlament, Marta Vilalta, va reclamar a Illa que hi hagi “concrecions, un calendari i passos” perquè el nou sistema de finançament singular per a Catalunya sigui una realitat. “Sense concrecions en el finançament no hi haurà passos en res més. És la columna vertebral de la legislatura”, va assegurar, abans d’afirmar que PSC i ERC volen reunir la comissió de seguiment del pacte d’investidura la setmana que ve.La presidenta dels comuns a la Cambra, Jéssica Albiach, va exigir que l’acord d’investidura “es reflecteixi en els pressupostos” catalans del 2025, i li va advertir que “no té el vot garantit”. Va prioritzar l’accés a l’habitatge i va assegurar que si el Govern no es compromet, no podrà comptar amb el seu suport i la legislatura “haurà fracassat”.Junts va acusar Illa d’“estar més preocupat d’Espanya” que de Catalunya. La vicepresidenta del partit, Mònica Sales, va dir que continua “aplicant el 155” al no reunir-se amb Carles Puigdemont. “Ha exclòs i ha esborrat l’1-O i vol excloure i esborrar també el president de l’1-O”, va dir, abans de lamentar que la d’ahir va ser una reunió sense “cap proposta”. La CUP va assegurar que el cap del Govern planteja propostes “estèrils” que “no van a l’arrel de les problemàtiques”.Illa també es va reunir amb el president del Parlament, Josep Rull, que hores abans va atribuir al líder del PSC una “anestèsia nacional amable” que “desactiva la força de Catalunya”.Mentrestant, el PSC va advocar per “treballar coordinats” per garantir el compliment dels acords amb ERC i els comuns.En un altre ordre, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, va avançar que el Govern defensarà la proposta de finançament singular a la Conferència de Presidents que se celebrarà al desembre a Cantàbria.