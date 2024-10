Feijóo aprofita la foto amb De Aldama per reclamar la dimissió de Sánchez

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va reclamar ahir al president espanyol, Pedro Sánchez, fer una “profunda reflexió” per les seues “mentides” sobre la seua relació amb l’empresari Víctor de Aldama, el presumpte aconseguidor de la trama del cas Koldo. Després de la publicació d’una foto en la qual Sánchez apareix amb De Aldama, Feijóo va subratllar que l’empresari tenia “seient VIP” als mítings socialistes, i va defensar que el president espanyol “no té cap altra alternativa més que dimitir”. A més, va vaticinar que el Govern de Sánchez “es courà en la seua pròpia hipocresia”.

Sánchez havia insistit diumenge que ell no es va reunir amb De Aldama i va afirmar que “un no elegeix amb qui surt en una foto, però sí amb qui se’n va de vacances”, en al·lusió a la imatge de Feijóo en una embarcació amb el narcotraficant gallec Marcial Dorado. El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va censurar ahir la “falta d’escrúpols” per la publicació de la foto amb De Aldama, i va assegurar que aquesta és una notícia “sense rerefons”. Mentrestant, l’exdirector de la Guàrdia Civil Leonardo Marcos va negar al Senat haver informat Koldo García, investigat en el cas Koldo, que la Unitat Central Operativa (UCO) l’estigués investigant.