Els insults a Puerto Rico poden encoratjar el vot contra Donald Trump

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

A falta d’una setmana per a les eleccions a la Casa Blanca als EUA, les ofenses d’un comediant durant un esdeveniment de campanya a Nova York de l’expresident Donald Trump (2017-2021) diumenge passat, que va titllar Puerto Rico d’“illa flotant d’escombraries”, poden portar més porto-riquenys a les urnes i a favor dels demòcrates i impulsar així una comunitat que històricament es caracteritza per un alt abstencionisme.

Els líders porto-riquenys de Nova York van enviar a la seua comunitat i altres llatins de l’estat i de tot el país un missatge contundent: “Sortiu a votar” per derrotar a les urnes el candidat republicà Donald Trump després de l’insult al seu país en un acte de campanya de Trump en aquesta ciutat.Lluny d’intimidar-se, en una infreqüent roda de premsa a la seua residència de Mar-a-Lago, a Florida, l’expresident republicà va ignorar la polèmica i va seguir atacant i insultant la seua rival, la demòcrata Kamala Harris, dient que “vol destruir el país” i que és “immoral”.Així mateix, també va rebutjar les crítiques de la candidata demòcrata, que el va acusar d’“invocar” Hitler, i li va respondre al·legant que ell no és un nazi.A més, dilluns va insultar l’exprimera dama del país Michelle Obama dient-li “fastigosa”, dies després que ella qüestionés el seu estat mental durant un míting de campanya en suport a Harris.Mentrestant, la candidata demòcrata a la Casa Blanca tenia previst descriure ahir a la nit com un perill per a la democràcia el seu rival, durant un simbòlic discurs al mateix lloc on el republicà es va adreçar el 2021 a la multitud de seguidors que va assaltar el Capitoli.Paral·lelament, la filla de l’expresident republicà George W. Bush (2001-2009), Barbara Pierce Bush, ha demanat el vot per a Kamala Harris i s’ha passat els últims dies fent campanya al disputat estat de Pennsilvània.Dimarts vinent els Estats Units no elegeixen només el seu futur president: està en joc la Cambra de Representants i un terç del Senat, el resultat de la qual dependrà que el guanyador tingui un poder sense obstacles o vegi frenades les seues iniciatives.