El jutge imputa a Begoña Gómez dos nous delictes i la cita a declarar

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El jutge Juan Carlos Peinado ha ampliat la investigació oberta a Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, i li imputa ara dos nous delictes, d’apropiació indeguda i intrusisme professional. El magistrat, que ja investigava Gómez per tràfic d’influències i corrupció en els negocis, amplia la causa després d’admetre una querella de l’organització Hazte Oír per la suposada apropiació indeguda d’un software de la Universitat Complutense de Madrid. Torna a citar a declarar la dona del president el 18 de novembre.

Peinado aprecia el delicte d’apropiació indeguda a l’avalar el relat de la querella, que assenyala que Gómez, que era codirectora d’una càtedra de la Complutense, va inscriure a favor d’una empresa seua una marca i un programari de la universitat. En canvi, rebutja investigar-la per malversació i administració deslleial, com també demanava Hazte Oír.Sánchez va mostrar ahir la seua “absoluta tranquil·litat” i va dir que està “cada vegada més convençut” que “el temps posarà les coses al seu lloc”. “D’on no hi ha res, res es pot treure”, va afegir a l’Índia, on està de viatge oficial juntament amb la seua dona.El PP va exigir explicacions al president i va acusar el seu Govern de “degradar” institucions com l’Advocacia de l’Estat i la Fiscalia a l’utilitzar-les per defensar “interessos personals”.

Koldo va informar Interior del viatge de Delcy Rodríguez

Koldo García, el que va ser assessor de l’exministre José Luis Ábalos, va gestionar el gener del 2020 amb el llavors cap de gabinet de l’Interior i actual secretari d’Estat de Seguretat, Rafael Pérez, l’arribada a Espanya de la vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez. Així es desprèn dels missatges intervinguts a García i que consten en el sumari del cas Koldo. El 19 de gener del 2020, un dia abans de l’arribada de Rodríguez, el càrrec de l’Interior demana a Koldo que li remeti “en tot cas les dades” que tingués a la seua disposició, i l’exassessor d’Ábalos li diu que la vicepresidenta veneçolana “haurà d’entrar per autoritats”. “Zona de seguretat, viu la família March i Florentino Pérez”, afegeix, amb referència a la zona del “xalet” on ella s’anava a allotjar. A més, Koldo García hauria enviat els números de telèfon de les exvicepresidentes del Govern Nadia Calviño i Teresa Ribera, així com el de l’exministra Reyes Maroto, al presumpte aconseguidor de la trama, l’empresari Víctor De Aldama.