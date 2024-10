Alerta de Protecció Civil: Ordenen la restricció de la mobilitat al Baix Ebre, Montsià i Terra Alta

Publicat per acn

Protecció Civil ha enviat un missatge de mòbil a la població de les comarques del Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta amb una ordre de restricció de la mobilitat. En concret, alerta de pluges torrencials durant les properes hores a la zona a causa de la dana i demana a la població que extremi les precaucions i eviti desplaçaments innecessaris. Així mateix, reclama allunyar-se de rieres, torrents i barrancs a causa de la seva crescuda pels xàfecs que cauran i per les pluges acumulades en les últimes hores.

Els xàfecs persisteixen a les comarques del terç sud, i es van desplaçant també cap a Ponent, Priorat i la Ribera d'Ebre.

L’avís que ha donat protecció civil als ciutadans és d’extremar les precaucions, evitar desplaçaments innecessaris i allunyar-se de rieres, torrents i barrancs de les quatre comarques ebrenques. Aquestes mesures s’han de mantenir fins que la situació a la zona millori.

La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) està fent seguiment de la zona on preveu que hi pugui haver afectacions, com per exemple els barrancs i cursos petits de la zona dels Ports.

El pla Inuncat es manté en alerta pels avisos de situació de perill per intensitat de pluja de més de 40 l/m2 en 30 minuts i per acumulació de pluja per aquest dijous a la tarda i aquest divendres. Pel que fa a l'acumulació de pluja, es manté a la demarcació de Terres de l'Ebre per risc de superació del llindar de 100 l/m2 en 24 hores. Els xàfecs aniran acompanyats localment de tempesta, i no es descarta algun fenomen de temps violent.

Segons l’SMC, alguns registres destacats d’intensitat en 30 minuts fins ara han estat: Aldea 34,1; els Alfacs 29,1; Amposta 21,8 i Mas de Barberans 21,7.

Des que va començar aquest episodi de pluges i fins a les 14:00h, el telèfon d’emergències 112 ha rebut un total de 528 trucades que han generat 418 expedients. La majoria de trucades s’han fet des de les comarques del Barcelonès (135), Vallès Occidental (91), Baix Ebre (45), Baix Llobregat (33) i Tarragonès (27). Els municipis des d’on s’han fet més trucades són Barcelona (119) i Terrassa (47).

Degut a les pluges, des dels volts de les 15 hores hi ha manca de subministrament elèctric a Horta de Sant