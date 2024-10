Biden titlla de “porqueria” els seguidors de Donald Trump

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Un pas en fals del president dels EUA, Joe Biden, que ahir a la matinada va anomenar “porqueria” els seguidors de Donald Trump, ha causat un revés en la campanya presidencial demòcrata de Kamala Harris, que ja ha censurat el comentari. Biden va fer aquestes polèmiques declaracions en una entrevista a la cadena CNN, en la qual va defensar Puerto Rico després que un humorista la qualifiqués com a “illa flotant d’escombraries” durant un gran míting de Trump a Nova York. “Deixin-me dir-los una cosa. L’única porqueria que veig flotant arreu són els seus seguidors”, va dir Biden, que va assegurar que “la seua demonització (de Trump) és desmesurada i antinord-americana. És totalment contrària a tot el que hem fet”. La Casa Blanca va matisar la transcripció de l’entrevista per remarcar que el mandatari va anomenar “porqueria” l’humorista que va criticar Puerto Rico i no els seguidors de Trump. Harris es va afanyar ahir a desmarcar-se del comentari de Biden, i va assegurar estar “totalment en desacord amb qualsevol crítica a les persones en funció de qui voten”. Va assenyalar que el president ja ha “aclarit els seus comentaris” i va insistir que “intento representar tothom, tant si em donen suport com si no”. Hores abans, Harris havia promès en un multitudinari míting a Washington posar el país per sobre del partit. En aquest sentit, va afirmar que els EUA necessiten un “nou lideratge” i va demanar als ciutadans “passar full” del que representa el candidat republicà. La vicepresidenta va triar per al seu missatge un lloc molt simbòlic: el parc de l’El·lipse de Washington, el mateix punt on Trump es va dirigir el 2021 a la multitud de seguidors que minuts després va assaltar el Capitoli per frenar la transició de poders.

Per la seua part, l’expresident va acusar Harris d’estar liderant “una campanya d’odi” per les paraules de Biden. “Ara, per a súmmum, Joe Biden diu porqueria als nostres seguidors. No es pot liderar els EUA si no s’estima el poble nord-americà”, va subratllar.

Kamala Harris fa un míting al mateix lloc en el qual Trump es va dirigir als assaltants del Capitoli