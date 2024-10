Un centenar de morts després del pas de la dana més devastadora d'aquest segle

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La dana que des de dimarts fueteja bona part del sud i l'est peninsular s'ha acarnissat especialment amb el País Valencià, Castella-la Manxa i Andalusia, on es comptabilitzen almenys 95 morts, un número encara indeterminat de desapareguts i abundants danys materials en el que ja és la pitjor gota freda del segle a Espanya.

La dana que des de dimarts fueteja bona part del sud i est peninsular ha deixat almenys 95 morts, un nombre indeterminat de persones desaparegudes i abundants danys materials com a conseqüència d’unes inundacions torrencials que s’han acarnissat especialment amb el País Valencià, Castella-la Manxa i Andalusia, motiu pel qual el Govern va decretar ahir tres dies de dol oficial després del que és la “pitjor gota freda del segle”. L’últim balanç provisional publicat ahir a la nit per l’Executiu Valencià xifra en 92 les víctimes mortals registrades a la comunitat, després que l’aigua devastés les comarques centrals i interiors de València on, a causa dels rius desbordats i ponts arrossegats, molta gent va quedar atrapada i va haver de refugiar-se on va poder, dins de centres comercials, fàbriques, sobre els sostres d’edificis, camions o cotxes, davant el risc de ser arrossegats per l’aigua. Del total de morts en aquesta província, 40 s’han registrat a Paiporta, un municipi ubicat a uns 10 quilòmetres de la capital, dels quals 34 al nucli urbà i sis en una residència d’ancians. A més, a la localitat de Torrent van ser trobats els cossos sense vida d’una família composta per un matrimoni amb dos nens i un nadó. Les víctimes, tanmateix, podrien seguir augmentant en les pròximes hores, ja que existeix un nombre indeterminat de desapareguts, així com zones a les quals ahir al tancament d’aquesta edició encara no havien pogut accedir els equips d’emergències, que durant la jornada d’ahir van rescatar desenes de persones que s’havien quedat atrapades.

El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, va afirmar a última hora de la nit d’ahir que “tret d’alguna sorpresa” ja “no queden persones rescatables” en teulades i terrats a les zones afectades per la dana a la província de València, després de les 70 evacuacions aèries i les 200 terrestres que es van fer al llarg de la jornada. La Guàrdia Civil va xifrar en unes 1.200 persones les que continuaven atrapades en diferents punts de les autovies A-3 i l’A-7, les principals vies i que van quedar tallades.

Mazón afirma que “no queden persones rescatables” després de fer-se 270 evacuacions

A València van caure dimarts 445,4 litres d’aigua per metre quadrat, la més gran registrada en 24 hores en aquesta regió des de l’11 de setembre del 1966, quan es van acumular 520 l/m2 a Tavernes de la Valldigna.A Castella-la Manxa la dana va deixar fins ahir dos morts, un a Mira (Conca) i un altre a Letur (Albacete), on a més hi ha cinc persones desaparegudes, mentre que a Màlaga, un home de 71 anys que va ser rescatat del seu habitatge va morir ahir a l’hospital.Les inundacions al País Valencià van destrossar infraestructures ferroviàries i la xarxa viària, la qual cosa va obligar a suspendre múltiples serveis de tren i autobús i a desviar vols, deixant pràcticament incomunicada la regió. Les carreteres també van patir greus desperfectes. Molts municipis continuaven ahir sense electricitat i amb les comunicacions caigudes, la qual cosa va dificultar la localització de persones desaparegudes o desplaçades. Així mateix, es van suspendre les classes en molts municipis.