Els veïns de Castelló reben una alerta de mòbil perquè no surtin de casa per la DANA

Pas de la dana per Alcalà-Alcossebre (Castelló).Ajuntament d'Alcalà-Alcossebre

La Generalitat Valenciana, a través del Centre de Coordinació d'Emergències, ha enviat un missatge de mòbil per alertar la població de la província de Castelló sobre el pas de la dana. La comunicació demana a la ciutadania que es mantingui a l'interior dels domicilis en zones elevades i que, si està a l'exterior, es resguardi en llocs alçats. Alhora, prega als habitants d'aquesta zona no circular per les carreteres. Aquest missatge s'ha difós a les 11.50 hores.

A més, s'ha activat la situació d'emergència en fase 2 per inundacions a tota la província. La situació és especialment preocupant a tot el litoral i l'interior nord, on l'Agencia Estatal de Meteorologia (AEMET) ha incrementat el nivell d'avís meteorològic de taronja a vermell.