Lleidatans a València expliquen com han viscut la dramàtica situació per la DANA: “La gent flotava a l’aigua”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Carlos Ricart, un lleidatà que actualment resideix a València, va explicar a SEGRE que a la capital amb prou feines eren conscients de la situació en la qual es trobaven els pobles a tan sols 10 quilòmetres de distància fins que van rebre l’avís d’emergències passades les 20.30 hores del vespre. “El meu pare viu a la zona sud, allà els carrers semblaven rius i des de casa va poder veure com l’aigua se li enduia el cotxe carrer avall”, va relatar lamentant que el pitjor és que “no puc anar a veure com està i ajudar-lo perquè les carreteres estan tallades i ens han dit que no ens desplacem”.

Per la seua part, Carmela Villena, que ara resideix a València ciutat després de viure 12 anys a Lleida, va relatar que “si no s’hagués fet la canalització del riu Túria després de la tragèdia de 1957 la ciutat s’hauria trobat en la mateixa situació que els pobles de més al sud”. Villena també va lamentar la tardança en la recepció dels senyals d’emergència, que van arribar molt tard i va afirmar que “la gent ha entrat una mica en psicosi per la por que continuï plovent i estan sortint en massa a comprar aigua i queviures”. Per la seua part, el també lleidatà Òscar Peirón va relatar que ahir el 85% dels seus companys no van anar a treballar perquè “n’hi havia alguns que s’havien quedat sense cotxe i altres als quals se’ls havia inundat la casa”.

Veïns netegen el llot acumulat en locals i carrers per la dana al barri de la Torre a València.Rober Solsona / Europa Press

Per la seua part, l’exentrenador del Lleida Esportiu Toni Seligrat, natural del municipi de Torrent, va explicar que la zona en la qual viu no s’ha vist gaire afectada per les destrosses de la dana, “tret de la caiguda d’algunes branques”. Tanmateix, va detallar que veïns del municipi, com ell, “han patit talls d’aigua i no tenen servei d’internet a les cases”. Va afegir que molta gent no va anar ahir a la feina i les escoles van cancel·lar les classes. L’Andrea, una jove lleidatana establerta a València capital, va assegurar que el pitjor ha estat la incertesa i la falta d’informació. Estudia odontologia a una universitat de la ciutat i afirma haver rebut missatges de professors i companys “molt preocupats pels fets”. “Alguns dels quals, afectats per les inundacions”, afegeix preocupada. Ella s’allotja en una residència i, encara que la seua zona no s’ha vist tan afectada com d’altres, afirma que el soroll de la pluja i les fortes ratxes de vent “han fet que sigui molt difícil dormir”.

L’Andrea també explica que els seus pares han estat a València aquesta setmana per visitar-la, tot i que “van haver de marxar ahir (dimarts) abans de temps per por del temporal”.

En primera persona

Carlos Ricart. València

«El carrer on viu el meu pare era un riu i el pitjor és que no puc desplaçar-me per poder ajudar-lo».

Carmina Villena. València

«A la capital no érem conscients del que passava a només 10 quilòmetres i les alarmes van arribar tard».

Treballadors de Vall Companys, tancats per l'aigua

D’altra banda, un centenar d’empleats d’un escorxador avícola de la firma Dolz, del Grup Vall Companys, es van quedar atrapats a les instal·lacions a Algemesí la nit de dimarts a dimecres per les fortes pluges, entre la incertesa de saber si els seus familiars i amics es trobaven fora de perill. Van poder sortir pel seu propi peu ahir sobre dos quarts de dotze del matí, quan l’aigua va baixar de nivell, malgrat que el fang encara cobria un metre i mig. La companyia va subratllar que tots ells es troben “en perfecte estat” i va agrair la col·laboració de les autoritats. “La situació va ser horrorosa, la gent flotava per l’aigua. Ens vam ajuntar alguns veïns i vam poder rescatar algunes persones”, va relatar Andrea Lozano, una veïna de Paiporta, de les zones més afectades.