La Guàrdia Civil escorcolla el despatx del fiscal general i el TS l'insta a buscar-se un advocat

La Guàrdia Civil va escorcollar ahir el despatx del fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, a la recerca de documents, mòbils i correus electrònics. Ho va fer per ordre del jutge del Tribunal Suprem (TS) que l’investiga per presumpta revelació de secrets, Ángel Luis Hurtado. En concret, García Ortiz està encausat per la suposada filtració d’un correu electrònic que l’advocat d’Alberto González Amador, parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, i imputat per frau fiscal, va enviar a la Fiscalia per intentar arribar a un pacte que el deslliurés de la presó.

L’instructor ha ordenat així mateix l’escorcoll i la intervenció dels dispositius de la fiscal en cap provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, també imputada en el cas.En el marc d’aquesta actuació, el magistrat va sol·licitar intervenir “qualsevol tipus de material” que hagi pogut utilitzar en relació amb els fets investigats. També va autoritzar bolcar els comptes de WhatsApp, de correu electrònic, de xarxes socials i servidors, així com el canvi de contrasenyes d’aquests comptes per impedir un hipotètic esborrament del seu contingut.Coincidint amb aquests escorcolls, el jutge Hurtado també ha donat al fiscal general un termini de cinc dies perquè es busqui advocat “a efectes de no generar-li indefensió”. García Ortiz podria sol·licitar els serveis de l’Advocacia de l’Estat. De moment, Hurtado deixa pendent de decidir si accepta les últimes diligències sol·licitades per Alberto González Amador, que és acusació particular en la causa, i que ha reclamat en diverses ocasions que s’accedeixi als correus electrònics del compte personal i professional del fiscal general de l’Estat entre el 5 i el 18 de març del 2024. Tampoc no s’ha pronunciat sobre la suspensió cautelar de funcions del fiscal general que ha sol·licitat Manos Limpias.García Ortiz, que és el primer cap del Ministeri Públic a ser investigat per la justícia, va anunciar després de la seua imputació la intenció de mantenir-se al càrrec, entre dures crítiques de l’oposició i d’algunes associacions judicials.Per la seua banda, la presidenta de l’Associació de Fiscals, Cristina Dexeus, va exigir-ne la dimissió immediata i va denunciar que la seua actuació “posa en tela de judici” la professionalitat dels fiscals. “És una situació sense precedents, i la seua permanència al càrrec resulta inadmissible en democràcia”, va censurar.

El jutge autoritza intervenir telèfons i bolcar els correus electrònics per evitar que s’eliminin

El magistrat desestima igualment altres diligències sol·licitades per l’esmentada acusació i per l’Associació Liberum, entre les quals la citació com a investigada de l’exconsellera balear de Salut Patricia Gómez Picard. En aquest cas, afirma que “no es disposa d’un mínim suport probatori” que permeti justificar la seua imputació com a partícip dels fets investigats en la trama corrupta.

L’Audiència Nacional descarta citar Armengol pel cas Koldo

El jutge de l’Audiència Nacional Ismael Moreno va rebutjar ahir la petició de l’acusació popular de citar en qualitat d’investigada la presidenta del Congrés i expresidenta del govern balear, Francina Armengol, en la causa que investiga el cas Koldo sobre el cobrament de comissions per la venda de mascaretes durant la pandèmia. En la seua interlocutòria, Moreno rebutja els arguments de l’associació Iniciativa Justícia i Transparència, adduint que no té competència per adoptar la decisió sobre una persona aforada.