Desesperació per obtenir aigua i menjar a les zones devastades

Els veïns de les zones arrasades per la pitjor dana del segle, que s’ha acarnissat especialment amb València, provaven ahir d’assimilar els fets a l’espera de l’arribada d’ajuda enmig d’un paisatge desolador amb carrers convertits en autèntics fangars on els cotxes apilats es barrejaven amb canyes, branques i tota mena d’objectes, en un drama que una veïna de Paiporta, zona zero de la tragèdia, resumia amb una frase: “El poble no existeix, cal començar tot de nou.”

La major part de les llars seguien ahir sense tenir aigua corrent, ni electricitat, ni gas, ni internet, i des de primera hora milers de persones es van llançar al carrer per aconseguir el més bàsic, aigua i aliments, tot i que la majoria de supermercats estaven “arrasats”. A Paiporta molts veïns van recórrer a peu diversos quilòmetres per comprar subministraments en localitats properes. Malgrat la situació d’emergència, hi va haver qui va aprofitar per cometre saquejos als locals danyats, comptabilitzant-se fins a 50 detencions. Els serveis d’emergències van estar repartint recipients d’aigua i ajuda, però la magnitud de la tragèdia és tal que no van donar l’abast. Els afectats van denunciar el caos i la desorganització. “Tan difícil és que avisin la gent de l’arribada d’ajuda?”, es queixava una veïna. “No podem anar ni al bany, sobreïx” explicava una segona. Per a altres, el principal motiu per sortir al carrer va ser continuar amb la recerca dels familiars o amics dels quals encara no han sabut res.

“Hi ha gent convivint amb cadàvers a les cases”

“Hem tornat a nàixer. Ens tocava salvar-nos”, assegurava ahir Luis Soler, un veí de Paiporta que es va veure arrossegat amb la seua dona per l’aiguat i el llot. Van aconseguir sobreviure gràcies a l’heroica actuació d’un veí. Molts van ser els que van aconseguir salvar la vida gràcies a les actuacions de conciutadans, que es van arriscar per rescatar-los de la fúria de l’aigua. “La meua veïna em va rescatar, i ara m’ha acollit a casa seua”, explicava entre llàgrimes una dona de Xiva. Lamentablement, altres persones no van tenir tanta sort i molts explicaven com van veure amb impotència que les riuades arrossegaven gent dins dels cotxes o cadàvers flotant a l’aigua. A la localitat d’Alfafar, l’alcalde, Juan Ramón Adsuara, va denunciar la falta d’ajuda per part de les autoritats. “No hem vist ni un camió de bombers, ni a la Guàrdia Civil, ni l’UME en dies. Aquí no ve ningú”, va lamentar, assegurant que “hi ha gent que està convivint amb cadàvers a les seues cases”. Així mateix, va explicar que veïns amb ajuda de la seua maquinària i tractors intenten obrir pas pels carrers de la localitat per arribar als llocs encara inaccessibles.La solidaritat està sent clau per sobreposar-se. Al barri de la Torre, el més afectat de la capital, centenars de persones carregades amb menjar i aigua però sobretot pales i escombres travessaven ahir el pont per als vianants que uneix la barriada amb València ciutat.