Set morts en atacs amb coets contra el nord d'Israel

Almenys set persones van morir ahir després de ser víctimes de l’impacte d’un coet llançat des del Líban contra la ciutat de Metula, al nord d’Israel. Segons el diari The Times of Israel les víctimes eren treballadors agrícoles que es trobaven en una zona pròxima a la localitat. Així mateix, una base de la Força Interina de Nacions Unides al Líban (FINUL) va patir l’impacte d’un coet, llançat possiblement per milicians del grup xiïta libanès Hezbollah.