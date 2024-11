Mossos voluntaris de Lleida a València:“Hi ha molts morts en garatges”

Una imatge de desolació. És en el que coincideixen els lleidatans que es troben ara a les zones afectades per la mortal gota freda al País Valencià. Formen part de l’onada de solidaritat que s’ha bolcat amb les persones afectades. Entre ells figuren mossos voluntaris, de l’associació Copland, el fundador dels quals és el lleidatà David Lijarcio. Amb ell es troba Alberto Palacio, portaveu del sindicat Uspac, que va explicar ahir a SEGRE que han habilitat un altre punt d’entrega de menjar i beguda en un col·legi a Paiporta, després de netejar-lo i buidar-lo de llot i aigua. “Això sembla Gaza”, va assenyalar Palacio, després de lamentar que encara no hi ha “ni generadors per donar llum ni bombes d’aigua per poder buidar els garatges, que sabem que estan plens de persones mortes a l’interior dels vehicles”. Aquests mossos voluntaris partiran avui a una altra zona afectada en la qual, diuen, saben que encara no ha arribat ajuda.

“Això és un desastre i no hi ha coordinació”. Així va descriure ahir Joel Guiu, un dels voluntaris lleidatans desplaçats al País Valencià, el tràgic escenari després del pas de la dana. Juntament amb dos joves més de Ponent, van partir ahir des de Mollerussa amb destinació a Picassent. “Està tot fatal, amb dos pams de fang. Hi ha moltíssima gent que ha vingut a ajudar, però els cossos d’emergències estan desbordats i l’organització no abunda”, va explicar aquest veí de Bell-lloc d’Urgell, membre de l’associació juvenil Nosaltres Sols! Va relatar que “molts ponts han quedat destruïts i moltes carreteres estan tallades, la qual cosa provoca el col·lapse.”La recollida de material segueix a Lleida, com l’organitzada per l’associació Ovelles Negres Solidàries, que compta amb tres punts de donació, entre els quals el Camp d’Esports (més informació a la pàgina 27). Mentrestant, l’ajuntament d’Aitona també ha organitzat una recollida de material bàsic, fins divendres vinent. Mentrestant, la Paeria treballa per coordinar les accions de solidaritat de Lleida ciutat i la Catedral acollirà aquest matí una missa en record als morts.“És molt pitjor del que sembla a les imatges. Fins que no ho veus, no dimensiones la barbaritat del que ha passat. És una bogeria”, va reconèixer ahir un dels voluntaris després de ser a Sedaví. “Cada escena que veus és pitjor que l’anterior”, va expressar la Laura, veïna de Catarroja que va poder accedir al domicili quan l’aigua estava arribant al seu carrer. Per la seua part, l’alcaldessa de Xiva, Amparo Fort, va demanar aigua, menjar, combustible i més serveis mèdics, “inclòs algun psicòleg”, per atendre una població que ho ha perdut gairebé tot.

Bombers i personal forestal lleidatà, ja a les zones afectades

Un contingent dels Bombers de la Generalitat, amb 80 efectius i 31 dotacions, va arribar ahir al País Valencià per donar suport a les tasques d’excarceració de vehicles, accessibilitat i retirada d’acumulació d’aigua pels efectes devastadors de la dana. Entre ells, quatre efectius d’Equips de Prevenció Activa Forestal (EPAF) de Solsona; tres bombers voluntaris d’Àger, amb un camió bomba, i dos bombers voluntaris de Seròs amb un vehicle lleuger. L’expedició també està formada per efectius d’unitats dels GRAE, GROS, GRAF i GREC, i dos professionals del SEM. El comboi va sortir ahir a la tarda des d’Ametlla de Mar i es preveu que hi siguin fins dilluns. Una ajuda que finalment es va acceptar per part de la Generalitat valenciana, després que un equip dels GRAE hagués de tornar dimecres després d’haver partit cap a les zones afectades, segons van explicar a través de xarxes socials. A més, els Bombers van recollir 10 professionals forenses del departament de Justícia per ajudar en les tasques de reconeixement de les víctimes. També va partir ahir una dotació de 18 bombers voluntaris de la Diputació Provincial d’Osca cap a Aldaia.