Harris deixa enrere els atacs a Trump, que segueix enfocat a criticar la immigració

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La candidata demòcrata a la presidència dels EUA, la vicepresidenta Kamala Harris, ha decidit abordar els últims dies de campanya enfocada en un missatge optimista i deixar enrere les crítiques al seu rival republicà, l’expresident Donald Trump (2017-2021), qui reitera el seu missatge crític amb la immigració i insisteix a sembrar dubtes sobre el sistema electoral.

“La vicepresidenta vol presentar en aquests últims dies una visió positiva en contrast amb Trump, però també és important que en l’esprint final presentem una visió clara sobre cap a on volem portar el país”, indiquen portaveus de la campanya de Harris.A Atlanta, capital de l’estat frontissa de Geòrgia, en el qual els dos candidats estan tècnicament empatats a les enquestes, Harris es va comprometre “a buscar punts en comú i solucions amb sentit comú als nostres desafiaments”. “No estic buscant fer-me amb tants polítics, el que vull és aconseguir progrés. Em comprometo a escoltar aquells impactats per les meues decisions. Em comprometo a escoltar els experts i la gent que no està d’acord amb mi, al contrari que Donald Trump”, va afegir. La campanya de Harris va indicar que, amb aquest contrast davant Trump i un missatge positiu, vol fer una última crida als votants indecisos o de baixa propensió perquè dimarts acudeixin a les urnes i donin una victòria als demòcrates en els set estats pendulars en pugna, en què el resultat podria decidir-se per marges mínims.Per la seua part, des de Carolina del Nord, un altre dels estats vitals per arribar a la Casa Blanca, Trump va tornar a criticar que el president nord-americà, Joe Biden, s’hagi referit als seus seguidors com “porqueria”. “Hillary [Clinton] –candidata presidencial el 2016– ens va anomenar deplorables i irredimibles, que em sembla pitjor que deplorables, i com li va anar a ella?”, es va preguntar retòricament sobre la seua exrival, que va guanyar a les urnes. “Kamala [Harris] no té visió, idees o solucions, l’únic que sap dir és Donald Trump, Trump, Trump”, va assegurar a Carolina del Nord. “La meua resposta a Joe i a Kamala és molt simple: no pots liderar els Estats Units si no estimes els Estats Units, i no pots ser president si odies el poble nord-americà. Tot el que diu Kamala és una mentida. La seua campanya és una total estafa, però l’única manera de posar fi a això és inundant-los amb vots”, va assegurar Trump.

Els candidats esgoten les seues campanyes en estats clau

L’expresident dels Estats Units Donald Trump (2017-2021) i la vicepresidenta Kamala Harris van animar divendres els seus votants en dos estats claus de l’Oest Mitjà, a 4 dies d’unes atapeïdes eleccions que definiran el futur polític de país pels propers quatre anys. Els dos candidats van tenir diverses parades en els dos estats, Michigan i Wisconsin, i van acabar la jornada a Milwaukee, en esdeveniments de campanya a només uns quilòmetres de distància l’un de l’altre.A més, van fer èmfasi en les seues respectives propostes per al país, però sense oblidar les crítiques, que es converteixen en insults en boca de Trump, que va insistir una vegada més a qualificar-la de mala fiscal i la pitjor vicepresidenta de la història dels Estats Units.La candidata demòcrata va subratllar –amb referència al to que utilitza el seu adversari en els actes electorals– que “la retòrica violenta ha de ser desqualificadora”.