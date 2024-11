La DANA a València: El 99% dels afectats recupera la llum

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA) que va fuetejar la Comunitat Valenciana durant l’última setmana d’octubre de 2024 va provocar inundacions de gran magnitud i va deixar més de 155.000 llars sense subministrament elèctric a la província de València. Malgrat la devastació causada per aquest fenomen meteorològic, la ràpida resposta i coordinació entre Iberdrola i la seua distribuïdora i-DE ha permès que el 99% dels afectats torni a tenir electricitat a les seues llars. Actualment, només uns 1.500 clients segueixen sense servei.

La recuperació del subministrament ha estat possible gràcies a un gran desplegament tècnic i humà. Des de l’inici de les inundacions, i-DE va mobilitzar uns 500 professionals per reparar les instal·lacions danyades. A mesura que l’aigua retrocedia i es podia accedir a les zones afectades, la companyia va anar instal·lant generadors portàtils on la xarxa estava més danyada. Fins al moment, s’han desplegat 80 grups electrògens en més de 100 punts clau de localitats com Alborache, Chiva, Buñol, Utiel i Montroy.

Tanmateix, restablir l’electricitat no ha estat gens fàcil a causa dels enormes danys en la infraestructura. A Catadau, diversos suports de la xarxa elèctrica van col·lapsar per la virulència de la tempesta, mentre que la subestació de Quart de Poblet va quedar negada. La intervenció de Xarxa Elèctrica, instal·lant solucions d’emergència a set subestacions, ha estat crucial. A més, el terreny inestable ha complicat l’accés de la maquinària pesada necessària per a les reparacions.

Mesures per pal·liar l’impacte en la població

La falta de llum també ha afectat el subministrament d’aigua potable, ja que les plantes de tractament i bombatge depenen de l’electricitat. Davant d’això, ajuntaments com els de Catarroja, Paiporta i Albal han reduït la pressió de l’aigua per les nits i habilitat punts de repartiment d’aigua i aliments per als veïns. També s’han desplegat camions cisterna a les zones més necessitades.

Pròxims passos en la recuperació

Ara, Iberdrola se centrarà a revisar i reparar la xarxa de baixa tensió, un procés més minuciós que requereix actuacions específiques en cada municipi. La companyia continuarà mobilitzant recursos juntament amb el Centre de Control d’Emergències de la Generalitat Valenciana per completar les feines en les properes setmanes. Per la seua part, Xarxa Elèctrica continuarà estabilitzant les seues línies i reconstruint les torres d’alta tensió afectades.

Quant a la xarxa de gas, Naturgy assegura que no ha patit danys i que els talls puntuals es deuen a peticions dels serveis d’emergència per seguretat.