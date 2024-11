Cancel·lats 153 vols al Prat i talls a l'autovia C-32 i a l'AP-7

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les pluges que van caure diumenge a la nit a dilluns a Tarragona i a Barcelona fins ahir a primera hora de la tarda, amb registres de fins a 115 litres per metre quadrat, van deixar el sud-est de Catalunya sense trens de rodalies, amb talls en l’alta velocitat, vols cancel·lats, classes suspeses i carreteres inundades, però sense causar danys personals.

Les comarques de la Terra Alta, Ribera d’Ebre, Baix Ebre, Montsià, Baix Penedès, Priorat, Alt Camp i Baix Camp estaven en alerta roja des de diumenge, la qual cosa va motivar la suspensió de classes, visites sanitàries no urgents i judicis, alhora que es va demanar als treballadors que es quedessin a casa. Les pluges van deixar 100 litres a Tarragona i van provocar que alguns dels barris de la capital i municipis de l’Alt Camp s’inundessin.El temporal es va traslladar al matí cap a Barcelona, on els veïns de les comarques del Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental, i també de la Selva (Girona), van rebre avisos al seu mòbils instant-los a evitar desplaçaments fins a les 14.00 hores.

Les restriccions a la mobilitat van fer que el complex petroquímic de Tarragona mostrés ahir al matí una imatge insòlita, funcionant al mínim.

En dos hores les precipitacions van deixar 131 litres i van negar carreteres, carrers i baixos al Baix Llobregat i l’aeroport del Prat, on es va acumular aigua a la pista i en diverses terminals, cosa que va obligar a cancel·lar 153 vols i a desviar-ne 18. Per la seua part, Renfe va suspendre fins a mitja tarda d’ahir la circulació de tota la xarxa de rodalies, excepte l’RL3, i l’alta velocitat entre Barcelona i Tarragona (vegeu la pàgina 3). La mobilitat per carretera es va veure afectada amb mitja dotzena de vies tallades, entre les quals l’autovia C-32 al seu pas per Castelldefels, on les pluges van deixar atrapats diversos vehicles que van quedar flotant a l’aigua, i l’AP-7 entre Altafulla i l’Aldea, amb restriccions que van provocar cues quilomètriques.Les avingudes de diversos rius van obligar l’Agència Catalana de l’Aigua a emetre una alerta per possible desbordament a les conques del Francolí, Besòs i Llobregat.A diferència de les comarques de Tarragona, a les de Barcelona no es van suspendre les classes, però Protecció Civil va demanar als pares dels alumnes a les zones afectades que no anessin a recollir-los al col·legi, ja que eren espais segurs. On sí que es van suspendre classes va ser a totes les universitats de l’àrea metropolitana per evitar desplaçaments a estudiants i professors. Cap al migdia, el temporal va amainar a Barcelona i es va moure cap al nord-est, per la qual cosa la Generalitat va demanar extremar la precaució als veïns de la Selva i el Maresme. Des de la mitjanit de diumenge fins ahir a les 14.00 hores els Bombers van efectuar 885 actuacions. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va donar ahir a la tarda per “superada” la dana a Catalunya, però va demanar precaució davant de les pluges que a última hora queien en alguns punts. Va anunciar que tots els municipis hauran de tenir plans de protecció vigents i actualitzats, per al quals els facilitaran ajuda, i va dir que revisaran les activitats a totes les zones inundables i que ho faran de forma estricta. “El que no fem avui ho podem pagar car demà”, va remarcar Illa.

Rescaten d’una teulada una família amb nadons

El cap dels Bombers de la Generalitat, David Borrell, va destacar ahir que entre les operacions de rescat per inundacions que van fer hi va haver el d’una família amb dos nadons que van haver de ser evacuats d’un balcó i que tenien 1,5 metres d’aigua dins de casa. Una altra actuació notable va ser l’evacuació en barca d’una persona que necessitava un tractament mèdic, així com el rescat d’un home que s’havia quedat atrapat al seu cotxe en una zona inundada del Baix Llobregat. D’altra banda, a la Móra, a la província de Tarragona, els Bombers van evacuar dos famílies dels seus habitatges, que estaven negats.vallès oriental

Avisos per l’avinguda de cabals en rius i rieres

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va activar ahir al migdia un avís per creixement sobtat dels cabals dels rius i rieres de la comarca del Vallès Oriental, així com avisos de fort cabal del riu Llobregat, que va arribar a superar els 659 metres cúbics per segon. Al seu torn, també va demanar evitar els cursos del riu Francolí a Tarragona pel seu alt cabal. L’ACA va demanar màxima precaució a la ciutadania i evitar les riberes i zones inundables. Finalment, l’ens autonòmic va desactivar l’alerta d’avinguda a mitja tarda. Per la seua part, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre va avisar de possibles avingudes “en rius menors” tant en el tram final del riu Ebre com a la comarca valenciana dels Ports.

Barcelona obre cent llits per a sensesostre

L’ajuntament de Barcelona va obrir ahir un centenar de llits del Centre d’Acollida d’Emergències per atendre persones sense sostre afectades per les pluges i que poguessin passar la nit a cobert. El recurs està gestionat per la Creu Roja i té capacitat per a 20 dones i 80 homes. Els usuaris són derivats pel Servei d’Atenció Social al Sensellarisme a l’Espai Públic.

Vaga estudiantil per les víctimes de la dana

El Sindicat d’Estudiants va fer ahir una crida a anar a la vaga el proper dia 12 en solidaritat amb els afectats per la dana. A València demanen no anar a classe des d’avui fins al dia en què s’ha convocat l’esmentada aturada.