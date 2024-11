Israel avisa oficialment que no coopera amb l'ONU per als refugiats

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern d’Israel va confirmar ahir que ha notificat de forma oficial el president de l’Assemblea General de l’ONU, Philemon Yang, que ha posat fi a la cooperació amb l’Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina al Pròxim Orient (UNRWA), després que la seua activitat fos prohibida fa una setmana pel Parlament israelià.

El representant d’Israel davant de les Nacions Unides, Danny Danon, va publicar a través del seu perfil a la xarxa social X la carta enviada pel director general del ministeri d’Exteriors, Jacob Blistein, que també va ser remesa al secretari general de l’ONU, António Guterres, sostenint que, “malgrat les proves aclaparadores” que van presentar sobre els agents de Hamas que treballaven en l’UNRWA i sobre l’ús de les instal·lacions de la UNRWA per a aquestes finalitats “no es va fer res sobre això”.Les autoritats de la Franja de Gaza, controlades per Hamas, van assenyalar que la decisió d’Israel de prohibir les activitats de la UNRWA suposa “una catàstrofe històrica” per a milions de refugiats palestins.Mentrestant, almenys 33 palestins van morir i 156 més van resultar ferits l’últim dia a causa d’atacs israelians a la Franja de Gaza, segons va denunciar el ministeri de Sanitat de l’enclavament, governat per Hamas. Aquestes víctimes van elevar a 43.374 el total de morts.