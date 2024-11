Mas veu la “resistència pacífica” com la via per assolir la independència

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Dissabte es complirà una dècada des de la consulta del 9N del 2014, durant el Govern del llavors president Artur Mas, que en una entrevista a ACN va recordar el procés amb “orgull” i va apuntar que un dels camins que veu per avançar cap a la independència implica forçar el canvi de l’statu quo a través de la resistència pacífica. “La resistència pacífica pot provocar un col·lapse operatiu de l’Estat”, va apuntar. Tanmateix, Mas va considerar que ara no existeixen les “condicions” per fer-ho i va avisar que caldria assumir conseqüències que no serien “gens fàcils ni agradables”, en els àmbits econòmic, social, d’ordre públic i també personals. Amb tot, l’expresident defensa que Catalunya ja ha superat el dret a decidir, perquè ja va votar el 9N i l’1-O, encara que mai s’han aplicat els resultats. Mas, president el 9N, recorda que pràcticament van votar les mateixes persones en aquella consulta que en el referèndum del 2017: uns 2,3 milions de catalans. Per a l’excap de l’Executiu, “la gran diferència” va ser que, durant l’1-O, l’Estat va decidir que no tornarien a repetir-se les imatges del 9N, amb la gent votant sense problemes. Així mateix, Mas creu que “l’èxit” del 2014 va portar l’Estat a la conclusió que impediria “per qualsevol mitjà” que la ciutadania catalana tornés a votar.

Per la seua part, l’exvicepresidenta d’aquell Govern, Joana Ortega, va destacar que, deu anys després, ningú no ha pogut qüestionar el resultat del procés. A més, va considerar que el 9N va servir per situar les “bases” del referèndum del 2017, encara que va recordar que el 2014 no es va buscar la “confrontació” amb l’Estat: “Vam anar esquivant les dificultats per intentar adaptar-nos a les normes”, va afirmar.