Arresten un jove i en busquen un altre per violar una sensesostre a Girona

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat 29 d’octubre un jove de 18 anys per presumptament haver violat una dona sense sostre amb un altre jove en el marc de les Fires de Sant Narcís de Girona. La Policia catalana investiga el cas i busca un segon agressor, que de moment no ha estat identificat.

La suposada violació va tenir lloc sobre dos quarts de dos de la matinada del dia 25 d’octubre a la zona de Fontajau, a la capital gironina. La víctima va denunciar davant de la policia catalana que els suposats agressors la van assaltar i la van forçar a mantenir relacions sexuals.Quatre dies després, els Mossos van aconseguir identificar i arrestar un dels presumptes autors de l’agressió. El jove, de 18 anys i que no té antecedents, va passar a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Girona, que va decidir deixar-lo en llibertat amb mesures cautelars malgrat que la víctima el va assenyalar com un dels seus agressors en una roda de reconeixement. Així mateix, l’investigat té una ordre d’allunyament de 100 metres de la víctima i el jutge li ha prohibit també poder comunicar-se amb ella.Els Mossos intenten esbrinar més detalls sobre el cas i busquen l’altre implicat en la presumpta agressió sexual.Paral·lelament, la Policia Municipal de Girona ha arrestat un firaire acusat de fer tocaments a una jove al recinte firal de la Devesa. Els fets van ocórrer diumenge, últim dia de les festes de Sant Narcís, i els agents van arrestar l’acusat a la mateixa zona de les atraccions. No es descarta que hi pugui haver més víctimes.

En un altre ordre de coses, l’Audiència de Girona va condemnar ahir a dos anys de presó un home per violar una amiga mentre dormia afectada per l’alcohol a Bescanó el 4 de març del 2022. L’acusat s’enfrontava inicialment a 7 anys de presó, però al reconèixer els fets i consignar 5.000 euros per fer front a la indemnització, la Fiscalia, l’acusació particular i la defensa van pactar rebaixar-li la pena aplicant-li atenuants de reparació del dany i d’embriaguesa. No haurà d’entrar a la presó perquè no té antecedents.