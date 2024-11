Bombers lleidatans a València: “Ens cuidaven tot i el desastre”

“El poble valencià és meravellós. Ens han cuidat moltíssim malgrat el desastre que viuen i estan molt agraïts que els estiguem ajudant.” Així es va expressar ahir Ivan Morales, cap del Parc de Bombers Voluntaris d’Àger, que ha format part de la primera expedició del cos a les zones més afectades per la dana al País Valencià. Morales va estar al costat de dos bombers de Seròs, un altre de les Borges i un altre de Torà. Ja a casa, recuperant-se i agafant forces, perquè va assegurar que tornarà, va explicar que van actuar sobretot a Algemesí i Catarroja traient vehicles encastats als carrers, estris personals, fang i aigua de baixos i garatges. “És un escenari de guerra, però sense guerra, és un panorama desolador. Perquè no és només un carrer, estan tots igual de devastats, i estem ajudant la gent que ho ha perdut tot, o gairebé tot”, va assenyalar. Així mateix, va voler agrair la rebuda que han tingut tant els serveis d’emergències com els voluntaris vinguts de diversos punts. Sobre les persones afectades, va destacar que “necessiten que algú els escolti”.

Des de Tàrrega i l’Urgell també s’han desplaçat veïns del País Valencià. El targarí Joan Marc Gabernet es va traslladar dissabte amb altres veïns de Sant Martí de Maldà, Dani Terés, Blai Rius i Berta Terés, amb el grup organitzat SOS 4x4 Rescat per fer arribar més de 2.000 quilos de material que s’havia recollit prèviament a la Vall del Corb. Gabernet va explicar que “tot era un caos” i que “la gent està cansada però molt agraïda, fins i tot ens aplaudien”. D’altra banda, Àlex Dalghi, subinspector en cap de la Policia Local de Tàrrega, també es va desplaçar amb un vehicle de la brigada municipal dins de la comitiva mobilitzada per la International Police Association (IPA). Dalghi va sortir divendres i va tornar diumenge després de treballar tres dies intensos a Aldaia. “Un ancià a qui vaig portar menjar em va demanar fer-me una abraçada, estava molt agraït”, va relatar. Com Morales, Dalghi no descarta tornar-hi en unes setmanes, perquè “realment ho necessitaran, ja que hi ha feina per mesos”.

Enviament a Alcàsser de maquinària pesant

L’ajuntament de les Borges Blanques ha gestionat l’enviament d’una gòndola amb dos retroexcavadores amb destinació a Alcàsser. El comboi, amb tres veïns d’Arbeca, va sortir ahir i el consistori ja contempla gestionar un relleu.

Desplaçarà quatre agents de la Urbana

La Paeria de Balaguer està tramitant que quatre agents de la Guàrdia Urbana puguin viatjar dilluns vinent a les zones afectades. Així mateix, ha proposat als grups municipals que donin l’aportació econòmica de dos mesos que reben com a partit.

Recapten fons per contractar autobusos

Els joves de l’associació Nosaltres Sols! recapten fons a través del web voluntarisdana.cat per contractar autobusos de voluntaris. D’altra banda, quatre voluntaris de Creu Roja Lleida van partir ahir.

Continua la recollida de productes bàsics

Diferents municipis lleidatans continuen amb la recollida de productes bàsics. A Tàrrega, La Soll, el Cau i Agrat han unit esforços. També es van recaptar més de 1.400 euros. A Guissona, busquen voluntaris per organitzar el material.

De cada entrada al Circuit Urgellenc

Circuit Urgellenc donarà 1 € de cada entrada en els seus cines del 8 al 18 de novembre per als damnificats.