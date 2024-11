Donald Trump esclafa Harris

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El candidat republicà a la Presidència dels Estats Units, Donald Trump, tornarà a la Casa Blanca quatre anys després a l’assegurar-se una victòria folgada a les eleccions de dimarts, en una jornada nefasta tant per a la seua rival, la vicepresidenta Kamala Harris, que va perdre per més de 5 milions de vots de diferència, com per al conjunt del Partit Demòcrata, que ha perdut el control del Senat.

Amb el suport de la majoria dels estats frontissa o swing states, Trump supera els 270 vots electorals necessaris per tornar a la Casa Blanca (fins al moment ja en té 292 d’assegurats d’un total de 538) i s’imposa a la vicepresidenta i candidata demòcrata prometent mà dura contra els migrants en un context d’insatisfacció econòmica per l’alta inflació.Abans de conèixer-se els resultats, Trump ja s’havia atribuït la victòria durant un míting davant dels seus seguidors a Palm Beach (Florida), després de comprovar els seus bons resultats parcials i guanyar el vot popular, assegurant que es tracta un “moment històric” que suposa el començament d’una “era daurada” per al país.Acompanyat de la seua família i directius de la seua campanya, Trump, que es convertirà en el president del país número 47, va dir que governarà per a tothom i que “junts” faran uns EUA millors. “L’èxit ens unirà, i comencem posant els Estats Units en primer lloc. No els defraudaré”, va dir.“Els Estats Units ens han donat un mandat poderós i sense precedents. Hem recuperat el Senat”, va declarar Trump abans de ressenyar que ha aconseguit “el vot popular” i que “sembla que es mantindrà el control (republicà) de la Cambra de Representants”.Trump va aprofitar el seu discurs i que no estava la premsa crítica a ell i ni tan sols la internacional, per avançar que els EUA “tenen uns quatre grans anys al davant” i va prometre “treballar molt dur” per “capgirar el país” i “convertir-lo en una cosa especial”. “És el país més gran, potencialment el més gran del món, amb diferència”, va argumentar.En aquest sentit, Trump va voler reiterar el seu compromís de “segellar les fronteres” i autoritzar només l’entrada “legal” de migrants al país nord-americà, abans de defensar que la seua campanya ha estat “la més unificada” als Estats Units, integrant “afroamericans, hispans, asiaticoamericans, araboamericans i americans musulmans”.

Trump promet “guarir el país” i celebra la victòria amb els seus partidaris: “Mireu el que hem fet!” Com a president, Trump tindrà la potestat per ordenar el tancament de les causes en contra seu

A més, l’expresident nord-americà va defensar que durant el seu anterior mandat (2016-2020) “no hi va haver guerres, al marge de derrotar Estat Islàmic en un temps rècord”. “Diuen que començaré una guerra, però no ho faré. Aturaré les guerres”, va ressenyar el vencedor republicà en els comicis. “Mantindrem les nostres promeses”, va subratllar Trump acompanyat de tota la seua família.

Quan assumeixi el poder el gener del 2025, Trump es convertirà en la persona de més edat (78 anys) a convertir-se en president dels Estats Units, cinc mesos més gran que Joe Biden quan va arribar al poder el 2021. El magnat novaiorquès conclourà el seu segon mandat amb 82 anys el gener del 2029.

El president de més edat i l’únic convicte, que es pot autoindultar

El segon mandat de Donald Trump és un fet inèdit per la seua avançada edat, el seu historial judicial, la seua victòria en el vot popular i per la tornada a la Casa Blanca d’un exmandatari. Un altre fet inèdit és que mai un criminal convicte havia guanyat les eleccions presidencials als Estats Units. Trump va ser condemnat aquest any per un tribunal de Nova York per haver falsificat registres comercials per comprar el silenci de l’actriu porno Stormy Daniels durant la campanya electoral del 2016.El republicà segueix pendent de sentència per aquest cas, que es va ajornar després que el Tribunal Suprem dictaminés que els exmandataris del país gaudeixen d’una àmplia immunitat judicial.Però com a president tindrà potestat per ordenar al departament de Justícia que tanqui les investigacions en contra seu.A més, Donald Trump es convertirà en el segon president del país, després del demòcrata Grover Cleveland (1885 -1889 i 1893-1897), a ocupar dos mandats presidencials no consecutius.