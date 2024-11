Mazón es va reunir amb la periodista Maribel Vilaplana durant la DANA

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana, va mantenir una reunió amb la periodista i presentadora Maribel Vilaplana el passat 29 d’octubre, jornada en què es va produir la catastròfica DANA que va fuetejar la Comunitat Valenciana. La trobada, segons ha explica elDiario.es, va tenir lloc en un conegut restaurant de València i es va prolongar "fins passades les 17 hores".

Fonts de l’entorn de Vilaplana, durant el dinar Mazón li va oferir assumir la direcció de la televisió pública valenciana, À Punt. Aquest àpat es va produir en un moment crucial, quan els primers senyals del desastre que s’acostava ja eren palpables en el Palau de la Generalitat.

El matí d’aquell fatídic dimarts, el president havia encadenat tres actes aliens a la DANA sense modificar la seua agenda en cap moment, sent l’últim d’ells una reunió amb la patronal i els sindicats per abordar els pressupostos de 2025, que va finalitzar sobre les 14:30 hores. Tot seguit, Mazón va abandonar el Palau caminant per anar a aquest dinar de feina.

Els passos de Mazón durant la jornada de la DANA , clau per aclarir els errors en la resposta de la Generalitat

L’anàlisi detallada dels moviments i decisions de Carlos Mazón al llarg d’aquella jornada es perfila com a fonamental per donar llum sobre les possibles deficiències en l’actuació del govern autonòmic davant de la greu situació d’emergència desencadenada per la DANA.

Mentre la Comunitat Valenciana s’enfrontava a una de les pitjors catàstrofes naturals dels últims temps, amb greus inundacions i abundants danys materials, el màxim responsable de l’executiu valencià va semblar prioritzar qüestions d’índole política, com l’oferiment a Vilaplana, en lloc de bolcar-se de ple en la gestió de la crisi.

Aquest episodi suscita seriosos interrogants sobre la capacitat de lideratge i la presa de decisions del president en moments crítics, i podria tenir un impacte significatiu en la valoració de la seua gestió per part de la ciutadania valenciana en els propers mesos.