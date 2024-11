Busquen un home per haver matat la seua exparella

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil mantenia ahir actiu un dispositiu de recerca per intentar trobar un home de 38 anys sospitós de l’assassinat de la seua exparella sentimental, una dona de 36 de la qual tenia una ordre d’allunyament, a la localitat de Baiona, a Pontevedra.

Els fets van ocórrer sobre les cinc de la matinada de dijous a divendres, quan el mateix sospitós va trucar al servei d’emergències per alertar que la dona havia aparegut ferida a la porta de casa seua i que ell l’havia assegut al sofà de casa i tapat amb una manta. Una vegada els sanitaris es van personar a l’habitatge, l’home va afirmar que “ell no hi tenia res a veure i que no pagaria els plats trencats” i va fugir, segons va relatar el subdelegat del Govern a Pontevedra, Abel Losada.

Els serveis d’emergències només van poder confirmar la mort de la dona, que presentava diversos cops en diferents parts, si bé encara està pendent l’autòpsia per determinar la causa de la mort. A l’arribar la Policia Local i la Guàrdia Civil a l’habitatge, el sospitós ja havia fugit i van activar l’ordre de recerca, que al tancament d’aquest diari encara continuava en marxa, com a possible autor del crim.La víctima, mare d’una nena petita, estava registrada en el sistema Viogén com un cas de “risc mitjà” i l’home tenia una ordre d’allunyament que li impedia atansar-s’hi a menys de 200 metres. Si es confirmés la naturalesa masclista del cas, aquesta seria la víctima 40 que deixa aquesta xacra social el 2024.

Troben al jersei de Jubany restes del principal sospitós

La Unitat Central d’Anàlisis Científiques de la Policia Nacional ha trobat ADN compatible amb un dels investigats pel crim d’Helena Jubany, Santi Laiglesia, al jersei que la jove portava posat el 2 de desembre del 2001, la data en la qual va ser assassinada.En un informe de 14 pàgines remès al Jutjat de Sabadell que investiga el crim, la Policia Nacional informa que, a la barreja extreta d’un frotis a la zona lateral esquerra inferior del jersei, s’han trobat coincidències compatibles amb el perfil genètic de Laiglesia. De l’anàlisi es conclou que “no es pot descartar” la presència de l’ADN de l’investigat, ja que no s’ha identificat cap discrepància amb el seu material genètic a la barreja analitzada, encara que sí que es descarta la presència de restes de l’altre sospitós, Xavi Jiménez, perquè hi ha 6 discrepàncies amb el seu perfil genètic. Ara la família d’Helena està estudiant, amb el seu advocat, Benet Salellas, els pròxims passos a fer en el procediment judicial. El gener d’aquest any la jutge que porta el cas va desestimar arxivar-lo, com havien demanat els dos investigats, perquè encara no s’havien practicat totes les diligències.