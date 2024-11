La justícia valenciana investigarà Mazón per la seua “inactivitat” en la gestió de la dana

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) va admetre ahir a tràmit un recurs contra el president valencià, Carlos Mazón, per la “inactivitat” del seu Govern i de l’Agència de Seguretat i Emergències valenciana “en l’alerta i gestió” de la dana. El tribunal ha admès la demanda i ha acordat reclamar els expedients administratius als responsables de la gestió del temporal. Aquests fets suposen que la sala veu indicis de delicte en la gestió de Mazón. El TSJCV ja havia remès al Tribunal Suprem una demanda similar d’una associació per la “inacció” de Moncloa amb les inundacions. Mentrestant, el president valencià es va presentar com a víctima d’una cacera política i d’una campanya de falsedats. Ho va fer en una videoconferència amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i els barons populars.

Ahir també es va donar a conèixer que Mazón va arribar dos hores tard a la reunió del comitè de coordinació d’emergències valencià (CECOPI) el dia que la dana va fuetejar la regió perquè estava dinant amb la periodista Maribel Vilaplana. Va dinar amb ella i li va oferir la direcció de la radiotelevisió pública valenciana À Punt. Fonts pròximes assenyalen que es van citar en un cèntric restaurant a València, a escassos minuts del Palau, a partir de les 15.00 hores. Va ser abans que comencés a les cinc la reunió del comitè d’emergències, en la qual es va decidir enviar l’alerta telefònica a la població per la dana, també molt qüestionada pel retard en l’emissió. Mazón va arribar a la reunió cap a les set, quan ja hi havia municipis inundats. El president de la Confederació Empresarial valenciana, Salvador Navarro, va assegurar que aquell dia es va reunir amb el president però va negar que dinessin junts.D’altra banda, ahir es va revelar que l’Agència de Seguretat i Emergències valenciana tenia una circular des de l’estiu en la qual es contemplava l’enviament d’alertes telefòniques en cas d’inundacions. A més, la Cadena SER ha publicat un àudio que demostraria que els membres del CECOPI sabien de l’existència d’aquest sistema. La conversa es produeix a les 19.15 hores,i les autoritats parlen sobre enviar alertes a telèfons, si bé el primer avís es va donar a les 20.12. En la conversa participa la consellera i responsable d’emergències, Salomé Pradas, que dijous va dir que no va saber del sistema d’alertes fins que un tècnic la va avisar a les vuit del vespre.

El número de víctimes per la dana augmenta a 223 a l’Estat

El Govern espanyol va elevar ahir la xifra de víctimes mortals com a conseqüència de la dana fins als 223. Els morts pertanyien principalment al País Valencià (215), però també a municipis de Castella-la Manxa (7) i Andalusia (1).Els equips de rescat van recuperar ahir dos cossos al llac de l’Albufera de València, i a Pedralba van trobar el cadàver d’una dona amb síndrome de down. Així mateix, encara continuen desaparegudes 50 persones, totes a València.

CCOO de Lleida exigeix protegir els llocs de treball dels afectats

CCOO de Lleida va exigir ahir a les administracions que mobilitzin recursos públics per protegir els llocs de treball dels afectats per la dana. Així ho va assegurar la secretària general del sindicat a la província, Cristina Rodríguez, durant una concentració a la capital del Segrià en què van participar una trentena de persones. Deu dies després de la catàstrofe, els lleidatans continuen recaptant material per als damnificats. És el cas de la penya de l’Aplec del Caragol Els Grangers i les empreses Grupo MM, Mobles Biaix, Refrel i Seroil, que s’han bolcat amb Carolina Juanes, veïna de Lleida natural de Catarroja, en el trasllat de mobles, cuines de gas, hidronetejadors i motobombes d’aigua.