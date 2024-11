Alemanya, en plena crisi política, 35 anys després de la caiguda del mur

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Alemanya va commemorar ahir el 35 aniversari de la caiguda del mur de Berlín, l’esdeveniment que va marcar el final de la separació de postguerra entre l’est i l’oest del país, en un moment de crisi política pel col·lapse de la coalició de Govern liderada pel canceller Olaf Scholz, qui va demanar a la població que faci un exercici d’unitat en un “desafiador” moment polític tant per al país com per al món. “El missatge de la revolució del 1989 és més rellevant que mai: el coratge, la confiança i la solidaritat donen els seus fruits. No aconseguim res uns contra els altres, només som forts junts”, va manifestar el canceller.

D’altra banda, aquest cap de setmana, la ciutat de Berlín quedarà coberta de milers de cartells al llarg de quatre quilòmetres del recorregut de l’antic mur i avui la capital del país serà escenari d’un macroconcert protagonitzat per “centenars” de músics. El mur va dividir Berlín des del 1961 al 1989 en dos meitats, est i oest, pertanyents, respectivament a l’estat socialista de la República Democràtica Alemanya (RDA), al territori sota ocupació soviètica després del final de la Segona Guerra Mundial, i a la República Federal d’Alemanya (RFA), alineada amb els EUA i els seus aliats occidentals. L’estructura era una expressió de l’anomenat Teló d’Acer, la històrica competència entre l’URSS i els EUA durant la Guerra Freda, i el seu aixecament va acabar per tancar l’únic espai que quedava entre l’est i l’oest, després que les autoritats d’Alemanya Oriental tanquessin la major part de la frontera amb Alemanya Occidental el 1952.La caiguda del mur va acabar per culminar una onada de protestes que, un mes abans, havien motivat la divisió del president de l’RDA, Erich Honecker. Així, les multitudinàries manifestacions exigien per al país una reforma similar a l’executada pel líder soviètic, Mikhaïl Gorbatxov. Finalment, el 9 de novembre del 1989, el secretari d’Informació del governamental Partit Socialista Unificat d’Alemanya, Günter Schabowski, va anunciar que els ciutadans del país tindrien permís per viatjar legalment a l’estranger, la qual cosa va provocar la mobilització immediata de desenes de milers de persones poc abans de la mitjanit, moment en què els guàrdies fronterers van decidir obrir els passos i la ciutadania va començar a enderrocar la històrica estructura.