Confirmada la mort del fabricant de Deliplus i Bosque Verde i del propietari de Luanvi, desapareguts per la DANA

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

El cos sense vida de Miguel Burdeos Baño, fundador de l’empresa SPB i president de Cleanity, que es trobava desaparegut des del passat 29 d’octubre com a conseqüència de la DANA que va assolar part de la província de València, ha estat recuperat pels serveis de rescat.

Bordeus va desaparèixer quan es trobava amb els també empresaris Vicente Tarancón, propietari de la firma de roba esportiva Luanvi, José Luis Marín, propietari dels col·legis Mas Camarena; i l’exdirector general de l’escola de negocis EDEM Antonio Noblejas.

Aquest diumenge s’ha confirmat, a més de la de Burdeos, la mort de Tarancón i Marín.

Els empresaris, segons van explicar les seues famílies, van desaparèixer sobre les 17:55 del dimarts 29 d’octubre, quan tornaven de Chiva amb cotxe.

Segons ha informat la companyia SPB -proveïdora de Mercadona sota marques com a Bosque Verde i Deliplus-, Burdeos, de 74 anys i que ha mort "com a conseqüència dels efectes devastadors de la DANA que ha assolat la província de València", va ser fundador, director general i actualment ocupava la presidència de la companyia SPB, sent "una figura prominent en la indústria química i de productes de neteja".

Afegeixen que va ser president de l’Associació d’Indústries Químiques de la Comunitat Valenciana (QUIMACOVA) i de l’Associació d’Empreses de Detergents i de Productes de Neteja, Manteniment i Afins (ADELMA), i ressalten que el seu paper en aquestes institucions "va ser fonamental per consolidar el creixement i desenvolupament de la indústria a la nostra regió i a tot el país, sempre impulsant pràctiques responsables, innovadores i sostenibles."

Així mateix, remarquen que "la seua esposa i els seus tres fills, a més de la gran família de SPB i Cleanity, es queden òrfenes d’un home bo, honest, generós, treballador, emprenedor, intel·ligent i lluitador que ha deixat una empremta inesborrable".

SPB és una empresa familiar amb 45 anys d’experiència que s’ha convertit en un "gran grup empresarial amb un equip de 700 persones la missió de les quals és ser soci d’innovació i sostenibilitat preferent dels grans fabricants i distribuïdors a nivell mundial".