Sánchez anuncia nous ajuts als damnificats per 3.765 milions

Més de 22.000 escolars de la zona afectada per la dana van poder tornar ahir a les escoles. - EUROPA PRESS

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del Govern, Pedro Sánchez, va explicar que el Consell de Ministres celebrat ahir de forma anticipada va aprovar un nou reial decret llei amb 110 mesures addicionals per fer front a la catàstrofe provocada per la dana, amb una inversió agregada de 3.765 milions d’euros. Les mesures se sumaran al primer paquet d’ajuts de 10.600 milions d’euros aprovat la setmana passada.

Una de les mesures incloses en aquest nou paquet és l’extensió dels ajuts per danys en habitatges els propietaris dels quals no hi residien, però que tenien arrendats.

El Govern central ha aprovat ajuts de 444,5 milions per als agricultors i ramaders afectats

També s’han estès les compensacions per pèrdues en estris als inquilins i als béns que no siguin de primera necessitat. A més, s’ha decidit fer un avançament immediat del 50% a tots els ciutadans que sol·licitin els ajuts.

També s’ha estès el Codi de Bones Pràctiques Hipotecari perquè les llars colpejades per la dana puguin congelar les hipoteques durant 12 mesos addicionals, una vegada passats els 12 mesos ja recollits en el reial decret llei de la setmana passada.

En matèria laboral, s’ha reforçat els ERTO de força major per aplicar-los a les empreses i treballadors que, encara que no estan localitzats en els municipis afectats, han vist la seua activitat severament danyada.

D’altra banda, el president de l’Executiu va eludir obrir un debat polític i demanar en aquests moments dimissions per la gestió de la dana perquè, va dir, “el Govern està en el que cal estar”, en la reconstrucció de les zones afectades i el rellançament de l’activitat econòmica i social, i va elogiar el treball realitzat per la seua vicepresidenta i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera. “Europa i Espanya necessiten més Tereses Ribera i menys negacionistes del canvi climàtic”, va assegurar.

Per la seua part, el president valencià, Carlos Mazón, va deixar entreveure que dijous podria anunciar cessaments de consellers del seu Govern autonòmic i va assumir que “s’han comès errors”, tot i que va tornar a assenyalar el Govern central per la gestió de la dana.

La UE ultima amb Espanya l’enviament d’ajuda material

La Unió Europea manté converses amb les autoritats de l’Estat espanyol per tal de concretar l’enviament d’ajuda material i d’equips tècnics a través del Mecanisme de Protecció Civil davant les conseqüències de la dana al País Valencià. El ministeri de l’Interior, a petició de la Generalitat valenciana, va activar l’instrument europeu divendres a última hora.

Llicències per a l’entrega dels cossos a les famílies

Els jutjats dels partits judicials que s’han vist més afectats pel temporal han autoritzat l’entrega a les famílies d’un total de 155 cossos de víctimes mortals, segons dades recollides des de l’inici de la dana i fins a primera hora del matí d’ahir dilluns.

Sol·licitats més de 15.300 ajuts per a habitatge

Un total de 15.360 persones ja han sol·licitat els 6.000 euros d’ajuda que la Generalitat valenciana destina a persones els habitatges de les quals s’han vist afectats per la dana. Aquesta xifra augmentarà durant els propers dies, ja que s’han habilitat oficines als municipis per poder tramitar les peticions.

Enginyers demanen “maneig integral” de muntanyes i rius

El Col·legi Oficial d’Enginyers de Muntanya ha expressat la seua preocupació davant la “insuficient inversió” en la gestió del territori a Espanya i ha demanat “un maneig integral” de muntanyes i rius per prevenir catàstrofes com la dana a València.

La dana escombrarà fins dissabte la Mediterrània

L’Aemet va alertar ahir que una nova dana deixarà precipitacions fortes o torrencials des d’avui i fins almenys dissabte a la Mediterrània i les Balears. Així mateix, va avisar de SMS fent-se passar per la institució després que diversos usuaris hagin advertit de missatges suposadament procedents de l’organisme estatal en els quals s’alertava que “es preveu una tempesta severa a la vostra regió”.

El rei Felip VI visita avui les unitats militars

El rei Felip VI efectuarà avui dimarts la seua segona visita al País Valencià després del pas de la dana però en aquesta ocasió, en lloc d’anar a veure els afectats per la tragèdia, se centrarà a visitar les unitats militars desplegades que treballen en el rescat, neteja i recuperació de les zones afectades.

Neutralitzats tres artefactes de la Guerra Civil

La Guàrdia Civil ha neutralitzat tres artefactes atribuïts a la Guerra Civil que han estat localitzats després dels moviments de terra provocats per la dana.

Més de 22.000 alumnes valencians reprenen classes

Més de 22.000 alumnes de 14 municipis de zones afectades per la dana a la província de València van poder tornar ahir a les aules. Es tracta d’alumnat de totes les etapes educatives de 47 centres, segons va informar la conselleria d’Educació. Tanmateix, els col·legis de les zones més devastades, com Paiporta, continuen tancats.