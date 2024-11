Scholz, obligat a avançar eleccions al 23 de febrer

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Partit Social Demòcrata (SPD) i la Unió Demòcrata Cristiana (CDU) van pactar ahir que les pròximes eleccions parlamentàries alemanyes se celebrin el 23 de febrer, un terme mitjà entre el calendari inicial plantejat pel canceller, Olaf Scholz, i l’avenç reclamat pel principal líder de l’oposició, el conservador Friedrich Merz. L’acord arriba després de la sortida dels liberals del Govern tripartit, que va portar Scholz a plantejar una moció de confiança davant del Bundestag a mitjans de gener. El calendari proposat pel canceller hauria retardat fins al març els comicis. Merz, per la seua part, volia que l’Executiu es mesurés de manera immediata al Parlament alemany i votar, per tant, al gener.

En aquest context, els principals partits del país finalment han acordat que els comicis se celebrin al febrer i, segons aquest nou pla, la moció de confiança se celebrarà el 16 de desembre.

L’ultra Alternativa per a Alemanya, en auge segons els sondejos, avança el seu congrés per preparar-se

Merz va afirmar que “el 23 de febrer és una bona solució” per a l’actual crisi, malgrat lamentar el temps perdut. Va obrir la porta que el seu grup doni suport abans de la dissolució del Parlament a algunes mesures clau i va supeditar aquest escenari al fet que Scholz se sotmeti al judici del Bundestag. Una vegada que el canceller sol·liciti la votació, aquesta ha de tenir lloc en un termini de 48 hores i, després del previsible fracàs, el cap de Govern proposarà al president, Frank-Walter Steinmeier, la dissolució del Parlament.

Alemanya inicialment havia de celebrar eleccions el setembre del 2025 i les enquestes d’intenció de vot donen com a clar favorit per a la victòria el bloc conservador que lidera Merz, proclamat formalment com a candidat a canceller. Els sondejos també vaticinen un ascens de la ultradretana Alternativa per a Alemanya (AfD), que ve acumulant èxits a nivell regional. Una de les líders d’aquest partit, Alice Weidel, previsible candidata oficial al lloc de canceller, va anunciar ahir que han avançat al gener el seu congrés per preparar les eleccions.