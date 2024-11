Volen retirar el passaport a Begoña Gómez, que preveu assistir al G-20

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La defensa de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ha presentat un escrit en el qual informa el jutge d’instrucció que no podrà assistir a la citació del 18 de novembre que ve, ja que preveu acompanyar el seu marit a la cimera del G-20 al Brasil. Les acusacions personades en la causa en la qual s’investiga la dona del president espanyol han demanat al jutge que no accepti la seua petició i que, si insisteix a no anar-hi, se li retiri el passaport o, subsidiàriament, s’avanci la data de la citació. Asseguren que Gómez no té “cap estatus especial” que indiqui que no es pot abstenir de la cita internacional i van defensar que “hauria de donar prioritat absoluta a la citació judicial davant qualsevol activitat personal o professional”.