Caos pels talls en carreteres i suspensió de classes pel pas de la dana a Tarragona

Cues quilomètriques a l’AP-7 per les restriccions de mobilitat, que es van repetir en dotze carreteres més i que es van aixecar a mitja tarda, i la suspensió de classes escolars en 439 centres que van afectar un total de 128.864 alumnes van ser alguns dels efectes que el pas de la dana va deixar ahir a la província de Tarragona, on també hi va haver incidències en el servei ferroviari en línies de Rodalies i Regionals.

El Govern havia recomanat el teletreball i la majoria de negocis no van obrir les portes davant l’avís que es produirien pluges torrencials, especialment a les Terres de l’Ebre, on es manté l’alerta al Baix Ebre i al Montsià fins a les 7.00 hores d’avui. De fet, en aquesta última comarca, un aiguat va provocar ahir a la tarda una avinguda dels barrancs que van deixar incomunicats els nuclis dels Valentins i la Miliana, al municipi d’Ulldecona. Els pluviòmetres de l’estació de Valentins van arribar a recollir 117 litres de pluja per metre quadrat, 41,6 dels quals només en mitjana hora.

La consellera d’Interior, Núria Parlon, va assegurar que les mesures preses “han ajudat” a evitar incidències greus i va donar les gràcies a la ciutadania “per haver respost amb tanta responsabilitat” a l’alerta. El telèfon d’emergències 112 va rebre 656 trucades fins a les quatre de la tarda per 586 incidents relacionats amb l’episodi de pluges, el gruix a Tarragona, però també 92 a Barcelona. Per avui el pla Inuncat passarà d’alerta a prealerta i es preveu que la mobilitat recuperi la normalitat i que es reprenguin totes les classes, davant la previsió que les pluges baixin d’intensitat.

A Roses, a Girona, es van netejar rieres i embornals per evitar acumulacions i desbordaments davant l’alerta de fortes pluges.

Milers de desallotjats, inundacions i talls de carreteres a Màlaga

La segona dana que colpeja Espanya en menys de 15 dies va afectar ahir especialment la província de Màlaga, que al tancament d’aquesta edició estava encara en avís roig per fortes pluges. L’aiguat va provocar desbordament de rius, com el Vélez i el Guadalmedina, la qual cosa va obligar a desallotjar més de 4.000 persones, va inundar el centre de la capital i va provocar talls en carreteres i als serveis d’alta i mitjana velocitat de les línies Màlaga-Madrid-Màlaga i Antequera-Màlaga. A l’aeroport de la ciutat es va cancel·lar un vol i se’n van desviar cinc i el temporal va obligar també a suspendre l’activitat judicial igual com les classes des d’Infantil a la Universitat. A Coín i Vélez, les pluges van ocasionar acumulacions de basses d’aigua a la via pública que van afectar habitatges i locals, van causar problemes al clavegueram i negacions de patis i soterranis. El Govern central va desplegar a la província un total de 369 efectius de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i la Policia Nacional va efectuar durant el dia 32 rescats de persones. També van aconseguir excarcerar 39 gossos i 41 cavalls d’un club hípic que s’estava inundant.