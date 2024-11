Gómez rebutja declarar a l'Assemblea de Madrid

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La dona del president del Govern, Begoña Gómez, es va acollir ahir al dret a no declarar en la comissió d’investigació impulsada pel PP a l’Assemblea de Madrid i va afirmar que la seua citació té “un objectiu polític evident”. “Més aviat que tard la veritat posarà les coses al seu lloc”, va ressaltar Gómez davant de la comissió d’investigació impulsada pel PP per dilucidar si va tenir “tractes de favor” per la Universitat Complutense per a la creació de la seua càtedra.

Gómez, que és la primera compareixent en aquesta comissió, va defensar el seu dret a no declarar perquè les denúncies tenen “un objectiu polític evident” i, per aquesta raó, i “aconsellada” pel seu lletrat, va assegurar: “M’acolliré al dret de no respondre aquestes preguntes, després de complir amb l’obligació de comparèixer en aquesta comissió.”

Per la seua part, el jutge que investiga l’esposa del president del Govern de l’Estat va rebutjar retirar-li el passaport, com demanaven les acusacions populars, i l’ha citat per al 18 de desembre per declarar com a investigada pels dos nous delictes que li va imputar en relació amb la contractació d’un software de la càtedra.