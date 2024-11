El fiscal general reclama anul·lar l'entrada i escorcoll al seu despatx

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, ha sol·licitat a la Sala Penal del Tribunal Suprem (TS) que anul·li per “manifesta i notòria desproporció” l’entrada i escorcoll que es va produir al seu despatx de la Fiscalia General de l’Estat en el marc de la causa oberta contra ell per una presumpta revelació de secrets. Segons El País, l’Advocacia de l’Estat recorre davant de la sala aquesta decisió de Ángel Luis Hurtado, l’instructor de la causa judicial que es va obrir contra el fiscal general i la fiscal cap provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, després de la denúncia de Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Ayuso.

D’altra banda, el PSOE va sumar tots els seus socis d’investidura al Ple del Congrés per salvar de la reprovació el fiscal general de l’Estat com demanaven tant el Partit Popular com Vox.